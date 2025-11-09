El PP urge actuar en una plaza deteriorada de rúa Zaragoza
El PP vigués alerta sobre el mal estado de una plaza pública en la rúa Zaragoza, asegurando que los vecinos llevan cinco años esperando por una solución al mal estado del pavimento, que provoca caídas, y a las filtraciones hacia un garaje comunitario.
La presidenta popular, Luisa Sánchez y otros ediles se reunieron con los afectados y recordaron al gobierno local que hay un centenar de quejas registradas en el Concello. «Es inexplicable la desidia con la que actúa el alcalde», censura el PP.
