El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización

Con la base del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde finales de agosto para marcar el rumbo de la ciudad durante los próximos 25 años, el gobierno local impulsará este martes otro documento con una tremenda importancia como es el Plan Especial de Protección del Ensanche Histórico, clave para la protección del patrimonio arquitectónico y la planificación urbanística y que está llamado a sustituir al vigente que se aprobó en 1990 y que debe ser otra base para las siguientes décadas. «Primero fue el PXOM y ahora salvar y mejorar el Ensanche», destaca el alcalde, Abel Caballero, sobre la planificación diseñada para la zona.

Además de ordenar un ámbito más amplio, uno de los grandes objetivos será el de mejorar el espacio y lograr una movilidad más sostenible y, para ello, este plan especial contempla un proyecto transformador y de gran envergadura como la semipeatonalización del eje formado por Policarpo Sanz y García Barbón entre Porta do Sol y Serafín Avendaño.

Por su magnitud, se trata de una actuación concebida a medio y largo plazo pero cuyos detalles se irán concretando en la tramitación urbanística del Plan del Ensanche, cuyo próximo paso tras pasar por la Gerencia de Urbanismo será la evaluación ambiental por parte de la Xunta.

Ámbito del estudio de semipeatonalización / FDV

Con casi un kilómetro de longitud, el tramo entre Porta do Sol y Serafín Avendaño cobra especial importancia con la previsión de la construcción y posterior puesta en servicio del túnel hacia Torrecedeira que parte de Porta do Sol. En este sentido, el Plan del Ensanche aboga por mejorar la funcionalidad peatonal de Policarpo Sanz y extender esos cambios hacia García Barbón analizando diferentes posibilidades, siempre teniendo en cuenta la apuesta por priorizar al peatón frente al vehículo adoptando medidas de restricción de la circulación.

Las restricciones serían más ambiciosas entre Porta do Sol y Colón, permitiendo acceso solo a residentes y garajes, mientras que en García Barbón la idea sería la de reducir la sección viaria y ampliar los espacios peatonales, garantizando las intersecciones entre las partes alta y baja del Ensanche, combinando tráfico rodado y un mayor protagonismo al peatón.

El gran desafío pasaría por contener los flujos de tráfico de este a oeste de la ciudad, lo que se conseguiría prolongando el túnel trasladando la boca del mismo desde Porta do Sol hacia la zona próxima a la iglesia de Santiago de Vigo.

Esta intervención implicaría, tal y como recoge el borrador del documento en tramitación, conseguir una alternativa a la eliminación de las 590 plazas de aparcamiento existentes bajo la rúa Policarpo Sanz en el parking subterráneo.

En clave viaria y de movilidad, el Plan del Ensanche pone el foco también en resolver además del eje Policarpo Sanz-García Barbón, la nueva funcionalidad prevista para la rúa Vázquez Varela, que el PXOM prevé prolongar para entroncar con la avenida de Madrid, lo que «permitiría introducir una nueva accesibilidad en la zona este del ensanche y, singularmente, su relación con la intermodal».

Además, el futuro Plan del Ensanche recoge también la importancia de tener en cuenta las posibilidades que ofrece el programa Vigo Vertical, centrándose en analizar posibilidades en las calles Venezuela y Ecuador.

Asimismo, en el ámbito del Ensanche —comprendido entre Montero Ríos al norte, Venezuela al sur, Vialia al este y el Casco Vello al oeste—, se duplicarán los elementos catalogados, incorporándose al listado arquitectura contemporánea con obras de autores como Fernando Araujo, Pérez Lorente, Desiderio Pernas, Alberto Baltar, Bar Boo o Castro Represas.