La nao «Santa María» se abrirá al público durante su escala de relax en Vigo

En viaje de regreso a España desde el Norte de Europa donde desarrolló su última gira visitando puertos de Francia, Reino Unido y Holanda, estos días se relaja en Vigo la nao Santa María, réplica de la embarcación homónima que lideró la expedición destinada a la gesta del descubrimiento del Nuevo Mundo al mando de Cristóbal Colón.

Según informa la Fundación Traslatio, gestora de la arribada a Vigo de la nave, a bordo viajan 14 personas que permanecerán en Vigo hasta el próximo fin de semana. Durante su permanencia en la ciudad, la Santa María podrá ser visitada por el público en horario ininterrumpido entre las 10 y las 18.30 horas.

Durante las visitas se podrá conocer la historia de una embarcación destinada a unir continentes a través del océano, y anécdotas como la que cuenta que en su tiempo era apodada La Gallega, probablemente por haber sido construida en Galicia, que algunas fuentes sitúan en astilleros del río Lérez,