Luz verde a la renovación por 164.000 euros de los sistemas de agua del pabellón del Berbés
La junta de gobierno local aprobó la contratación de las obras de renovación de todos los sistemas de agua del pabellón del Berbés. La actuación contempla sustituir tuberías, equipos de agua, inodoros. «Será una mejora muy importante», destacó el alcalde, Abel Caballero.
