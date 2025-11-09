Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la antigua nave de Pescanova de Vigo

A primera hora de la tarde de este domingo fue localizado el cadáver de un hombre en la antigua nave de Pescanova, en la zona de Beiramar (calle Jacinto Benavente) de Vigo. El cuerpo se encontraba en el suelo, en una zona de difícil acceso. Fuentes del operativo descartan una muerte violenta. El varón se cayó desde una altura y habrá que esperar a la autopsia para confirmar si se trata de una muerte accidental o de otro tipo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos de Vigo. Los bomberos fueron requeridos para acceder al interior, donde residían más personas, a fin de comprobar posibles problemas estructurales o riesgo de colapso. Tras la inspección, determinaron que no existía peligro para el resto de moradores y se descartó la evacuación de la nave.

La antigua nave de Pescanova, ahora propiedad del fondo Blackstone, es un punto habitual de pernocta de personas sin hogar y en los últimos años ha registrado numerosas intervenciones por conatos de incendios. De hecho, el año pasado, las autoridades tuvieron que intervenir en este inmueble para rescatar a una mujer que se había precipitado al interior de un pozo, que tenía una profundidad de más de tres metros.

Este fallecimiento se produce pocos días después de que en la vieja estación de autobuses de Vigo se registrara el homicidio de un hombre sin hogar, presuntamente apuñalado por su pareja, también en situación de exclusión social.