CSIC y UVigo cuantifican las descargas de aguas subterráneas en la ría

A lo largo de todo el litoral de la ría se repite la presencia de estuarios subterráneos a través de los que el agua dulce llega al mar. Este proceso hasta ahora poco conocido, además de un «carácter singular», puede tener importantes implicaciones en la productividad o el transporte de contaminantes que recomiendan su monitorización, tal y como apuntan los resultados de un estudio pionero liderado por el IIM-CSIC y la UVigo.

El estudio, con una financiación de 317.000 euros de la Agencia Estatal de Investigación, implicó a un amplio consorcio internacional y multidisciplinar de 30 científicos adscritos a ocho grupos de ambas instituciones y del Trinity College Dublin, además de varias colaboraciones como la del grupo AeroLab del campus de Ourense o la Universidad Normal de China Oriental. Y todo este grupo fue coordinado por Xosé Antón Álvarez Salgado y Juan Severino Pino, del CSIC (Laboratorio de Geoquímica Orgánica), junto con Eva Teira y Emilio Fernández, de la UVigo (grupo de Oceanografía Biológica).

El dron de la campaña, sobrevolando la bahía de San Simón. / Cedida

El estudio, el primero de este tipo en la costa atlántica española, incluyó dos campañas en julio de 2023 y mayo de 2024 con un importante y poco habitual despliegue de investigadores trabajando en coordinación por toda la ría. Con el objetivo de poder identificar y estimar las descargas, el equipo desarrolló una nueva metodología que combinó de forma simultánea el vuelo de un dron (para calcular la temperatura del agua superficial a partir de las imágenes) con la medición in situ y en continuo de la temperatura, la salinidad y la actividad de un isótopo radioactivo del radón como indicador de aguas subterráneas.

Al mismo tiempo y para conocer la composición química y microbiológica de estos aportes, otros miembros del equipo tomaron muestras a lo largo del litoral, en ocho estuarios subterráneos localizados bajo la arena de varias playas, y también en ríos, pozos y fuentes de la cuenca hidrográfica de la ría.

Una de las imágenes de dron utilizadas para estimar la descarga de aguas subterráneas. / Cedida

Y finalmente se realizaron experimentos de mezcla de aguas procedentes de los estuarios subterráneos con aguas del litoral no afectadas por las descargas para evaluar los impactos de estos procesos sobre la comunidad microbiana marina.

Un proyecto anterior, Subacid, que solo se había concentrado en Panxón y A Ladeira, ya había revelado en 2020 que las descargas eran «un fenómeno de relevancia» y, gracias a este nuevo estudio, los investigadores han podido extender sus muestreos a toda la ría y profundizar en más enfoques.

El equipo detectó actividad de radón en todas las zonas muestreadas, especialmente en San Simón y la ensenada de Baiona, así como la presencia de estuarios subterráneos, que también constituyen zonas de entrada de agua de mar a los acuíferos.

Muestreos en la playa. / Cedida

Los análisis isotópicos indican que estos estuarios son una de las dos vías de entrada de agua dulce en la ría, junto con los aportes fluviales y pluviales, y que este aporte es mayor en verano, cuando suponen el 25% del agua continental descargada, que durante el invierno (10%).

Los resultados destacan su «carácter singular», ya que la composición química de los estuarios subterráneos «difiere considerablemente» de la que tienen las aguas continentales y marinas a partir de las que se origina por mezcla. También su comunidad microbiana, además de muy diversa y variable, es «claramente diferente» a la del ma, los pozos y los ríos. Y hay «baja conectividad» entre hábitats.

Los coordinadores del proyecto, en un laboratorio del IIM-CSIC. / Jose Lores

La investigación también reveló que la entrada de aguas subterráneas en el mar impulsa el crecimiento del fitoplancton, especialmente en verano. «En los experimentos pudimos determinar que pueden llegar a aumentarlo hasta 4 o 5 veces porque suponen un aumento local de nutrientes», explica Teira, que destaca que durante el proyecto llegaron a secuenciarse en laboratorio alrededor de 400 muestras para conocer la composición química y microbiólogica.

Muestreos de agua en río. / Cedida

Los flujos pueden verse influidos por al aumento del nivel del mar y los procesos de calentamiento, además de por el aumento de la artificialización del suelo o la sobreexplotación de acuíferos. «Son un mecanismo que ata agora non se tiña en conta e que conectan a ría e os usos do solo. E que poden ser, por exemplo, unha vía de entrada de certos contaminantes», plantea en este sentido Juan Severino Pino, que actualmente lidera junto a Álvarez Salgado, otro proyecto en la ría de Pontevedra centrado en contaminación.

Transferencia a la sociedad

Por eso, además de una motivación científica, los responsables de la investigación, que dará lugar «a una docena de artículos», destaca Emilio Fernández, también querían ofrecer a las administraciones una metodología para integrar las descargas de aguas subterráneas en la gestión de los recursos hídricos costeros. Y, coincidiendo con el fin del proyecto, además de presentar los resultados en un congreso internacional celebrado en Barcelona en verano también organizaron una reunión en Vigo en septiembre para trasladar sus conclusiones y proponer medidas a los gestores.

Reunión con gestores hídricos en Vigo. / Cedida

«Hay un flujo de agua dulce que está entrando en las rías y que no se tiene en cuenta a la hora de hacer los balances hídricos o determinar su buen estado ambiental. La Administración ya sabe que debería hacerse un seguimiento de estas descargas, pero es complejo llevarlo a cabo porque la composición es distinta en cada zona, no se puede muestrear en un lugar como referencia para toda la ría», destaca Álvarez Salgado.

Añade también que este gran esfuerzo científico fue posible gracias a una convocatoria de transición ecológica que el Gobierno solo lanzó en 2021 y que no tenía restricciones para la participación de investigadores principales que ya lideraran otros proyectos: «Nuestro sistema de ciencia pone cortapisas a colaboraciones como ésta que pueden ser muy fructíferas». Y, junto con Fernández, abogan por la recuperación de convocatorias propias de la Xunta para temas de interés en Galicia.