Carros llenos de solidaridad para engordar las reservas de los almacenes del Banco de Alimentos

Voluntarios organizan los alimentos donados. | Jose Lores

Punto final a la Gran Recogida Solidaria organizada por el Banco de Alimentos para engordar las reservas de sus almacenes y poder afrontar las necesidades de las personas más vulnerables. Más de 150 establecimientos de la provincia participaron en la iniciativa.

