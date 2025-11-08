La Xunta buscará ideas para ampliar el Museo do Mar en una finca anexa

La Xunta pondrá en marcha el próximo año un concurso de ideas para ampliar el proyecto expositivo del Museo do Mar de Galicia. Lo anunció hoy el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante la visita a la finca anexa a las instalaciones del espacio museístico, «que vai ser incorporada para desenvolver actividades culturais».

Acompañado por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, la directora del Museo do Mar, Marta Lucio, y la delegada de la Xunta, Ana Ortiz, el representante autonómico explicó que la meta es lograr la ampliación «do xeito máis eficaz». Al respecto, recordó que, en esta parcela, situada en las inmediaciones del museo, existe un yacimiento arqueológico, el cual «está sendo obxecto de estudo nos últimos anos por parte da Universidade de Vigo». «O noso obxectivo é incorporalo ás zonas visitables deste centro museístico», subrayó.

En concreto, López Campos indicó que se trata de una superficie en la que se localizaron «estruturas tardorromanas e numerosas pezas de cerámica, que apuntan a que podería tratarse dunha antiga vila relacionada coa actividade salgadeira». Por estos motivos, considera necesario «sacarlle o máximo proveito a este gran potencial cultural e arqueolóxico que se evidencia substancial para coñecer o noso pasado máis senlleiro».

Encontrar la mejor solución

El responsable de Cultura de la Xunta destacó «o axeitado» de poner en marcha el concurso de ideas para «atopar a mellor solución» y, así, poner en valor y divulgar «todos os relevantes achados que se teñen descuberto ata agora».

López Campos destacó que esta ampliación supone por parte del gobierno gallego un «importante pulo a un referente cultural de Galicia en materia de patrimonio marítimo», a la vez que «demostra o compromiso da administración autonómica» con la ciudad.