El baile como forma de vida
Gran ambiente en el Mar de Vigo para la edición otoñal del Vigo Dance Festival, que vive mañana su segunda y última jornada
Fin de semana de auténticas exhibiciones en el Auditorio Mar de Vigo, que acogió la primera de las dos jornadas de la edición otoñal del Vigo Dance Festival, evento en el que decenas de escolares y miembros de asociaciones locales y escuelas de danza tienen la oportunidad de lucir todo lo que han aprendido a lo largo del año.
Con entrada libre y apoyado por el Concello, el recinto se llenó de bailarines dispuestos a enseñar a los asistentes cómo moverse con música de diferentes estilos, desde danza clásica hasta moderna pasando por baile latino o hip hop.
Las actuaciones tienen una duración de entre tres y cuatro minutos en función del tamaño del grupo de bailarines, que plasmaron obras dirigidas a un público familiar y que, además, pudieron participar en un sorteo para ganar viajes a las Islas Cíes, además de llevarse a casa su correspondiente medalla.
Una alternativa de ocio saludable y creativo que tendrá continuidad durante la jornada dominical, tanto en sesión matinal (de 11,00 a 13,30 horas) como vespertina (de 17,00 a 20,00 horas).
