Cierra al tráfico el túnel de Lepanto por obras
El Concello pide la máxima colaboración ciudadana
El túnel de Lepanto, el primer acceso de Vigo a la Autopista del Atlántico, vuelve a cerrarse al tráfico aunque en esta ocasión por un corto periodo de tiempo.
De acuerdo al aviso que ha divulgado el Concello de Vigo a través de su página web, el túnel de Lepanto quedará cerrado a la circulación de vehículos mañana domingo, entre las 8.00 y las 12.00 horas.
El motivo del cierre son unas obras de reparación de paneles indicadores de tráfico en el interior del túnel. Una actuación que correrá a cargo de la empresa Ute Esycsa Etra I+D Moveas Vigo.
Por ello desde el Concello se pide la máxima colaboración ciudadana para intentar minimizar en las consecuencias de esta medida.
