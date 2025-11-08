Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El vertido de aceite de palma en la ría, finalizado

Tras una semana de trabajos de retirada y contención, la Xunta y el Puerto dan por concluida la limpieza de restos del vertido de aceite de palma que se expandió por la ría de VIgo, por lo que han rebajado sus niveles en los planes de actuaciones ante la emergencia.

