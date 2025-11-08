Urbanismo comenzará el martes la tramitación de Plan del Ensanche

Siguiendo las determinaciones del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde finales de agosto, la Xerencia de Urbanismo empezará el martes la tramitación del Plan Especial del Ensanche, lo que permitirá abordar la planificación urbanística para la protección y rehabilitación de este ámbito: se extiende desde Montero Ríos, al norte, hasta la rúa Venezuela, al sur, y desde la estación de Vialia, al este, hasta el Casco Vello, al oeste, según expuso en FARO el arquitecto Salvador Fraga.

El desarrollo de este Plan permitirá «una ordenación pormenorizada del ámbito, así como lograr la protección de los inmuebles y conjuntos arquitectónicos que lo requieran por sus especiales valores», informa el Concello.

Además, el alcalde, Abel Caballero, anunció que el Concello licitará la próxima semana la obra para construir 27 viviendas protegidas en una parcela municipal en la zona de Tomás A. Alonso. Este edificio, de nueve plantas, aparcamientos y trasteros, será el primero que gestionará la Empresa Municipal de Vivienda.

El gobierno municipal también pondrá en marcha el Plan Especial de Reforma Interior del ámbito Camiño á Garita (detrás de la pista de automodelismo de Samil). En una superficie de casi 16.000 m², está previsto construir viviendas unifamiliares, de las cuales el 30% estará reservado para vivienda protegida. Tal y como explicó Caballero, en este ámbito, se establece la cesión de 1.000 m² para equipamiento y casi 6.000 m² para zonas verdes y espacios públicos.

El regidor, a su vez, anunció la adjudicación de la contratación de los proyectos para la humanización y asfaltado de 372 calles.