Las universitarias rinden más en 49 de los 63 grados, incluidas la mayoría de ingenierías

Las universitarias no ceden ni un milímetro en excelencia y esfuerzo respecto a sus compañeros de clase. Ellas rinden más –aprueban un mayor número de créditos respecto a los matriculados– en 49 de los 63 grados impartidos en el curso 2024/25. Y además mantienen su ventaja en la mayoría de ingenierías de los tres campus –en 14 de 20–, incluso en aquellas como Electrónica o Mecánica donde la presencia de alumnos casi sextuplica la de alumnas.

Según el informe de la UVigo, el más reciente publicado hasta la fecha, la tasa de rendimiento global fue del 76%, un punto por encima de la registrada el curso anterior. Los alumnos aprobaron casi 675.000 créditos de los 886.876 en los que estaban matriculados. En el caso de las estudiantes, el porcentaje sube hasta el 82% mientras que el de ellos se queda en el 69%.

Por campus, las universitarias obtuvieron mejores resultados en 24 carreras, mientras que los alumnos aprobaron más créditos en otras seis: Lenguas Extranjeras, Ciencias del Lenguaje (en extinción), Ingeniería de Telecomunicación, Derecho, Química y Enfermería en la Escuela del Meixoeiro, donde la matrícula es mayoritariamente femenina.

Y el porcentaje de aprobados fue idéntico en los dobles grados de ADE/Derecho e Ingeniería Mecánica/Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.

En el campus de Ourense, los alumnos solo fueron superiores en el grado de Derecho e igualaron en aprobados a sus compañeras en Ingeniería Informática. En los 17 títulos restantes, la excelencia se decantó del lado de ellas.

Las universitarias del campus de Pontevedra tuvieron mejor rendimiento en ocho carreras e igualaron a sus compañeros en Enfermería y en Ingeniería Mecánica del CUD de la Escuela Naval Militar de Marín. Ellos solo fueron superiores en Ingeniería Forestal y en Dirección y Gestión Pública.

Tasa de rendimiento de los alumnos de la UVigo / Hugo Barreiro

Teniendo en cuenta los datos globales, los grados con mejor rendimiento continúan siendo los relacionados con la educación y las ciencias de la salud, así como Relaciones Internacionales. El ranking del curso 24/25 lo lideran los estudiantes de ADE en la Universidad Intercontinental de la Empresa que ya realizaban la carrera antes de su desascripción de la UVigo.

Por detrás se sitúan Enfermería de Povisa (96%), Relaciones Internacionales de Ourense (95%), que imparten de forma conjunta la UVigo y la UDC, Educación Infantil en Pontevedra (95%), Ingeniería Mecánica en el CUD de Marín (95%), Infantil en Ourense (94%) y Primaria en Vigo (94%).

También superan el 90% de créditos aprobados los estudiantes de Primaria en Ourense y Pontevedra, los de Enfermería de la Escuela del Meixoeiro y Pontevedra, y los de Infantil de Vigo. Junto con los de Educación Social, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y Diseño.

Las titulaciones con peor rendimiento

En la situación contraria se encuentran siete ingenierías, cuyos alumnos aprueban en torno a la mitad de créditos matriculados o incluso menos: Eléctrica, Química, Recursos Mineros, Energía , Telecomunicación, Tecnologías Industriales y Electrónica.

Respecto a las notas medias durante el curso 2024/25, las más elevadas corresponden a Educación Infantil en Pontevedra, con un 8,4; Filología Aplicada Gallega y Española, 8,3; y Educación Primaria en Pontevedra, 8,2.

También se sitúan por encima del 8 los grados de Educación Primaria y Turismo/Geografía e Historia, en Ourense. Y rozando esta nota están el doble grado de Ingeniería Biomédica/Ingeniería Mecánica, Educación Social, Ingeniería Mecánica/Ingeniería Electrónica, Educación Infantil en Ourense, Enfermería de Povisa y Comunicación Audiovisual.