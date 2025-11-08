Prisión provisional para la presunta autora del crimen de la vieja estación de Vigo

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo, en funciones de guardia, ha decretado esta mañana el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Silvia G.V., la supuesta autora del crimen registrado el jueves en la vieja estación de autobuses, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que concreta que se le investiga por un delito de homicidio.

La mujer, de 36 años de edad, fue declarada apta para prestar declaración en el reconocimiento previo forense que le realizaron en la sede del Imelga, si bien se acogió a su derecho a no declarar.

Silvia, que mantenía una relación con la víctima desde hacía aproximadamente un mes, lo acuchilló supuestamente en el chabolo que compartían. Roberto, el fallecido, tenía 56 años. Recibió puñaladas en cuello, tórax y costado y los intentos de los sanitarios para salvarle la vida fueron en vano. La detenida tiene en su historial médico diagnóstico de enfermedad mental.

Dos de las personas sin hogar que pernoctan en la zona del crimen fueron testigos de lo sucedido. Uno de ellos escuchó los gritos de auxilio de Roberto, que tenía serias dificultades de movilidad que le obligaban a usar muletas, mientras que otro que compartía caseta con la detenida y el fallecido sorprendió a la mujer de rodillas sobre él. Logró arrebatarle el cuchillo, pero ya era demasiado tarde.