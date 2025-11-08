El PP critica que Vigo será la única ciudad gallega que eleve la presión fiscal en 2026

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, asegura que Abel Caballero es el único alcalde de una ciudad gallega que va a subir los impuestos y tasas municipales el próximo año. «El Concello dispone de casi cien millones y por tanto colchón más que suficiente como para no seguir sangrando el bolsillo de los vigueses», reprochó la dirigente popular.

Pone como ejemplos A Coruña y Lugo, ciudades gobernadas por socialistas, a pesar de contar con muchos menos remanentes de tesorería. Sin embargo, Vigo aplicará una subida del 4% por tercer año consecutivo. «Será otro auténtico hachazo al bolsillo de los vigueses, tal y como recientemente hemos podido comprobar con el recibo del IBI», remarcó.