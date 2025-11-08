El PP critica que Vigo será la única ciudad gallega que eleve la presión fiscal en 2026
Sánchez: «En otras urbes congelan impuestos con menos remanentes»
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, asegura que Abel Caballero es el único alcalde de una ciudad gallega que va a subir los impuestos y tasas municipales el próximo año. «El Concello dispone de casi cien millones y por tanto colchón más que suficiente como para no seguir sangrando el bolsillo de los vigueses», reprochó la dirigente popular.
Pone como ejemplos A Coruña y Lugo, ciudades gobernadas por socialistas, a pesar de contar con muchos menos remanentes de tesorería. Sin embargo, Vigo aplicará una subida del 4% por tercer año consecutivo. «Será otro auténtico hachazo al bolsillo de los vigueses, tal y como recientemente hemos podido comprobar con el recibo del IBI», remarcó.
