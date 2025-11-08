Participaron máis de 60.000 rapaces nas súas actividades
O I Encontro Ibérico de Educación pola Arquitectura está dirixido ao profesorado. Serve para que diversos profesionais presenten as súas experiencias en educación pola arquitectura en Portugal, España e Galicia. Nestes 25 anos do Proxecto Terra, participaron máis de 60.000 escolares nas actividades ofertadas desde o curso 2005-2006. Os recursos educativos elaborados están presentes no 100% dos centros galegos de infantil a secundaria. Acudiu á xornada inaugural a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
