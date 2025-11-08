Luz verde al presupuesto «récord» de la Diputación
La Diputación de Pontevedra dio luz verde ayer a la aprobación inicial de las cuentas del organismo provincial para 2026 —238,6 millones de euros— gracias los votos favorables de los diputados del PP y con el rechazo de los diputados del PSOE y del BNG.
Se trata del Presupuesto más alto de la historia de la institución. Desde el equipo de gobierno, el diputado del PP Jorge Cubela defendió que el documento «profundiza en el municipalismo instaurado por el gobierno que dirige Luis López» al destinar a todos los concellos de la provincia un tercio del presupuesto.
