A Laxe se convierte en un laboratorio de ciencias marinas abierto al público

El centro comercial A Laxe se convirtió ayer en un gran laboratorio en el que los investigadores del Centro de Investigación Mariña de la Universidad de Vigo (CIM) mostraron al público general las investigaciones que realizan y la importancia de preservar los ecosistemas oceánicos.

Los asistentes pudieron participar, entre otras actividades, en talleres, demostraciones en vivo y juegos interactivos relacionados con la genética, la fisiología de peces, la contaminación marina o las tecnologías oceánicas.

En colaboración con la Autoridad Portuaria, también se llevaron a cabo visitas guiadas al visor subacuático Nautilus.

La programación de las Xornadas de Portas Abertas continuará hoy con un paseo divulgativo por la ría a bordo de un barco-aula y una visita a la Ecimat de Toralla.