Grumetes científicos navegan por la ría de Vigo

Una travesía entre A Laxe y la Ecimat de Toralla para acercarse a los secretos y la gran riqueza que esconde la ría y conocer el trabajo de los científicos de la UVigo. El barco-aula Nautilus realizó dos veces esta ruta a lo largo de la mañana con pasajeros de todas las edades que disfrutaron, especialmente, los más pequeños, con las imágenes del robot subacuático Nemo y la visita a los laboratorios.

La actividad forma parte de las Xornadas de Portas Abertas del Centro de Investigación Mariña (CIM), que durante dos días ha acercado la actividad científica y la importancia de la sostenibilidad y la conservación de los ecosistemas oceánicos a todos los vigueses.

Bajo el lema «CIM é mar, é ciencia, é innovación e é sociedade», el centro de la UVigo reivindica su papel como referente de la investigación marina en Galicia y su contribución a la innovación científica, el desarrollo sostenible y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad.

El centro comercial A Laxe se convirtió el viernes en un gran laboratorio con talleres, demostraciones en vivo y juegos interactivos para aproximarse de manera lúdica y accesible a la genética, la fisiología de peces, la contaminación marina o las tecnologías oceánicas.

Los asistentes pudieron acercarse también a estrellas de mar, erizos o mejillones para observar en directo procesos de depredación. Y también a medusas vivas para conocer su papel en el medio.

Además, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Vigo, personal del CIM ofreció visitas guiadas a la instalación permanente y el visor subacuático «Nautilus» ubicado junto al centro comercial.

Muestreos a bordo

Los participantes en la travesía de ayer disfrutaron de un programa que incluyó actividades de observación y obtención de muestras de sedimento y organismos marinos explicadas por los científicos del CIM embarcados, entre ellos, su director, Daniel Rey, Ana Bernabeu y Jesús Souza..

Además, visitaron la Ecimat de Toralla y conocieron los laboratorios, las salas de cultivos, las instalaciones de mesocosmos al aire libre y la sala de bombas que nutre de agua de mar los experimentos en marcha.