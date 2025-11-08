Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG exige retirar cables de sujeción del olivo

El BNG expresó ayer su preocupación por el hecho de que cables de sujección del alumbrado y adornos navideños en el Paseo de Alfonso estén atravesando el olivo centenario, el principal símbolo de la ciudad. «Non é un poste para amarrar as luces», afea su portavoz.

