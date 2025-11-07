Unión solidaria por la inclusión

Cruz Roja celebró, en el Edificio Redeiras, un emotivo acto de reconocimiento a las empresas que han colaborado activamente en las iniciativas del Plan de Empleo. El objetivo era visibilizar el compromiso del tejido empresarial con la inclusión laboral. En el último año, en la provincia, Cruz Roja atendió a 1.238 personas, de las que 707 consiguieron acceder a un empleo con la colaboración de 516 empresas.