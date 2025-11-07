La sospechosa de matar a su pareja en Vigo pasará mañana a disposición de la jueza

La mujer detenida anoche en Vigo como presunta autora de la muerte violenta de su pareja, un hombre de 56 años, pasará previsiblemente mañana, sábado, a disposición judicial.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se espera que acuda ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo, en funciones de guardia, a lo largo de la mañana.

Todo ello tras ser detenida después de la muerte de un hombre, Roberto C.C. de 56 años de edad, que falleció apuñalado en la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid, donde pernoctan habitualmente personas sin hogar.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:30 horas, cuando un varón fue apuñalado supuestamente por la mujer, su pareja, ya detenida.

Hasta el punto se desplazó la policía científica y judicial, que investigan los hechos. También dos ambulancias de soporte vital básico y avanzado del 061 que, pese a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron hacer más que confirmar la muerte del varón.

Según han confirmado fuentes de la investigación, tanto el fallecido como la mujer detenida son personas sin hogar que suelen pernoctar en esta antigua estación de autobuses.

Vecinos y familiares de la víctima que se desplazaron al punto lamentaron lo ocurrido, asegurando que el varón llevaba viviendo en zona más de medio año, mientras que su presenta agresora, solo un mes.

Asimismo, destacaron que hasta la fecha no los habían visto discutir, subrayando que tenían «muy buena relación».

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, a preguntas de los periodistas sobre este asunto en un acto en A Coruña, ha concretado que la mujer pasará a disposición judicial «en las próximas horas».

Lo ha hecho tras ratificar que «la presunta culpable está detenida» y señalar que se trata de «un asesinato por arma blanca». Además, ha enviado «cariño» a los allegados de la persona fallecida.

Flores ante la chabola donde se cometió el crimen

El colectivo Os Ninguéns despositó esta mañana una ofrenda floral ante la chabola donde ocurrió el crimen, ya sin precinto policial. La entidad, que en 2015 emprendió en la ciudad su lucha contra la pobreza y la exclusión social, ya realizó el pasado febrero una concentración en la antigua estación de autobuses para exigir el realojo de las personas sin hogar que viven allí.

Hace ya casi tres años que la infraestructura de la Avenida de Madrid echó el cierre para dejar paso a la intermodal, en Vialia, que centraliza todas las salidas y llegadas de autocares en Vigo. La instalación, que estaba en un estado ya muy precario, había prestado servicio a la ciudad durante más de tres décadas. Desde diciembre de 2022 ya no está operativa y la construcción se encuentra sin uso alguno. Durante este tiempo, personas en situación de exclusión social han convertido los accesos de la terminal en su refugio.