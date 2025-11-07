El PP vuelve a pedir una oficina que aborde la ocupación ilegal de viviendas
El PP vigués vuelve a pedir al gobierno local la creación de una oficina municipal de asesoramiento contra la ocupación ilegal de viviendas, entendiendo que es necesario adoptar medidas para «poner fin a la inseguridad en zonas de la ciudad con este problema».
El portavoz popular, Miguel Martín, exige al gobierno local «que deje de ponerse de perfil y echar balones fuera». Propone también más presencial policial y pedir la implicación de la Subdelegación del Gobierno. «No vale cruzarse de brazos. Lo pedimos en 2020 y 2023, ya existe en muchas otras ciudades de España», termina Martín.
