«Werther es el drama alemán, pero con perfume francés»

Werther es la novela de Goethe que dio inicio al Romanticismo. Fecha de 1774, pero tiene una trama que fácilmente podría encontrarse en el catálogo de Netflix. Trata la historia de un dramático triángulo amoroso.

El sábado se estrena por primera vez en Vigo de la mano de su director Óliver Díaz, un nombre reconocido en el panorama nacional. Fue el fundador de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Gijón y dirigió la mayoría de las orquestas españolas de primera línea. También tiene experiencia en el teatro de ópera español y ocupó el cargo de director musucal del Teatro de la Zarzuela.

—¿Es la primera vez que dirige en esta ciudad?, ¿cómo está siendo trabajar con la Orquesta Vigo 430?

Había estado aquí hace muchos años, en 2006. Hicimos La Traviata con la que era por aquel entonces mi orquesta, la Orquesta Sinfónica de Ciudad de Gijón. Si no recuerdo mal, fueron dos funciones. Pero desde entonces no había vuelto por aquí, a pesar de tener familia cerca de estas tierras. La Orquesta Vigo 430 es un grupo joven, con músicos que todavía no tienen demasiada experiencia, así que estamos ayudándoles a crecer, a avanzar juntos. Tienen mucha ilusión.

—El tenor de esta producción, Ismael Jordi, dijo que este era el «Everest» de su carrera. ¿Qué supone para usted?

Sí. Para Ismael Jordi, que es un gran amigo y un cantante impresionante —una verdadera primera figura— supone un rol importantísimo. Su maestro fue Alfredo Kraus, uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, y este papel era precisamente un rol de referencia para él. Así que es lógico que también lo sea para Ismael. Está haciendo un trabajo espectacular. Para mí también es una obra compleja. Ya la había dirigido hace unos años en el Teatro Nacional de Lima, en Perú. Es una ópera con muchos recovecos: tiene la densidad del drama alemán, pero pasada por el perfume francés, por ese lirismo elegante que la hace tan especial.

—¿Por qué ir a verla?

Porque es una obra maestra. Probablemente la mejor obra de Massenet. Él fue un personaje muy carismático, con un enorme éxito en la Francia del siglo XIX; un gran melodista. Se decía que todo compositor francés, antes o después de él, tiene un poco de Massenet en la sangre. Es extraordinaria: un drama familiar, íntimo, pero con una trascendencia universal y actual. Los sentimientos se convierten en algo grandioso y todos podemos reconocernos ahí.

—¿La ópera es para todo el mundo?

Sí, es para todo el mundo. Hay muchos tópicos alrededor de la ópera. Uno puede llegar sin saber nada, sentarse y emocionarse igualmente. Pero es verdad que, cuanto más te prepares —aunque sea leyendo un poco el argumento antes— más estímulos recibirás. La ópera es un arte inteligente: te hace partícipe, te exige un poco. No es como sentarte frente a la televisión a ver un reality con la neurona en off.

—¿Y el público?, ¿es un arte que interesa a todas las edades?

Se dice que el público envejece. Pero yo sigo viendo los teatros llenos. Es cierto que la ópera suele atraer a personas con un mayor grado de madurez, quizá cuando la vida ya está algo más asentada. Pero también hay jóvenes, y hay que seguir acercando la ópera a ellos. Una sociedad culta siempre es una sociedad mejor, más tolerante y más productiva económicamente a largo plazo.

—¿Algún proyecto de futuro?

Después de esta producción dirigiré Rigoletto, de Verdi, en la Ópera de Oviedo, una de las obras que más ilusión me hace. Y en enero —no puedo concretar fecha ni lugar todavía— tengo un concierto con Plácido Domingo.

Ensayo de la ópera Werther en el teatro Afundación de Vigo. / Pablo Hernández Gamarra