Nuevo juicio contra un conocido estafador de alquileres de pisos

La Audiencia de Vigo acogió ayer un juicio contra Pedro María M.O., un estafador del ámbito del alquiler de viviendas al que se le acumulan los procedimientos judiciales en su contra. En esta ocasión la víctima fue una joven que le entregó 1.200 euros como reserva y fianza de un céntrico piso, pero todo era un fraude y la víctima se quedó sin la casa y sin el dinero.