El nuevo estadio del Betis se «cuela» en la carrera de Vigo hacia el Mundial

Se espera todavía una larga carrera para conocer las sedes definitivas con las que contará España para el Mundial 2030, un proyecto estratégico para la ciudad de Vigo que permita culminar la transformación del estadio de Balaídos. Y, pese a que no aparecía en ninguna de las quinielas, en los últimos días ha cobrado fuerza el interés en Sevilla para que el nuevo estadio del Betis, en el que está previsto una inversión de 150 millones de euros, sea uno de los elegidos para acoger encuentros de la cita mundialista.

Las maniobras para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tenga en cuenta el Benito Villamarín no empezaron ahora, sino que el Betis, que tiene el total el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía, ya trasladó hace medio año al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, la posibilidad de ser parte del Mundial, aunque parecía complicado al haber ya una sede confirmada en la localidad hispalense y otra en Andalucía, la de Málaga.

El punto de inflexión ha sido la renuncia del municipio malagueño la que ha espoleado al Betis y a Sevilla, que se ven ahora con fuerza para aspirar al doblete de sedes y sumarse al estadio de La Cartuja, en el que la Junta de Andalucía ya financió diferentes reformas y al que todavía le espera otra transformación para adecuarse a los requisitos mundialistas.

Ha sido la radio pública autonómica de Andalucía, Canal Sur Radio, la que ha desvelado esta semana que se han intensificado las conversaciones entre Betis, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, con argumentos como el vacío de sedes en la franja mediterránea que quedaría tras la renuncia de Málaga y la conveniencia de aprovechar la modernización del Benito Villamarín.

Los tiempos, sin embargo, pueden acabar jugando una mala pasada a los estadios sevillanos. El Betis se ha visto obligado a emigrar esta temporada a La Cartuja para proceder a las demoliciones necesarias para reformar su terreno de juego, pero el club está teniendo serios problemas para contratar a la empresa de construcción que se encargará de levantar una nueva grada de Preferencia, además de crear una plaza anexa, un hotel y distintas zonas comerciales.

El objetivo marcado en la presentación del proyecto fijaba el mes de mayo de 2027 para tener lista la reforma y que el Betis pudiese regresar a su casa, pero el cronograma se ha quebrado incluso antes de empezar a construir. Según informa El Correo de Andalucía, ya es cada vez más probable que el club bético tenga que disputar también toda la campaña 2027-2028 en La Cartuja porque no tienen contratada ni siquiera la empresa que acometerá la reforma del Benito Villamarín.

La continuidad del Betis en La Cartuja condiciona también el calendario de obras que debe afrontar este campo para estar listo para el Mundial, que no podrán ejecutarse mientras tengan que compatibilizarse con el día a día de la competición del club.

La irrupción de Sevilla con un segundo estadio en la pugna mundialista se suma al rival que Vigo también tiene en Valencia, ciudad que Louzán siempre ha colocado en una posición privilegiada para albergar partidos una vez solventados los problemas para la ejecución de la obra del nuevo Mestalla, explicando entre otras cosas que por el tamaño de la ciudad y su localización estratégica en el Mediterráneo tiene todas las papeletas para estar en el listado definitivo.

Se obvia, sin embargo, que en un Mundial concebido inicialmente entre España y Portugal para reforzar los lazos ibéricos, pero que finalmente terminó añadiendo a Marruecos y también partidos de la primera fase en Sudamérica apenas tiene en cuenta la Eurorregión Galicia-norte de Portugal, con el Noroeste contabilizando únicamente las sedes de A Coruña, con un proyecto cogido con alfileres, y Vigo como posibles y ni siquiera asegurando Louzán que alguna de ellas pueda terminar siendo una de las elegidas, como dijo en un acto celebrado en la ciudad olívica recientemente.

La unión que parece imperar en Sevilla y el viento de cola en Valencia son dos grandes rivales para las aspiraciones viguesas. Y el tiempo sigue corriendo.

El próximo verano, fecha clave para el desenlace

El proceso de elección de sedes por parte de la FIFA apunta a demorarse hasta la conclusión de la celebración de la cita mundialista que tendrá lugar el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, tal y como ha dicho Rafael Louzán en varias ocasiones, explicando que el organismo federativo mundial está con los cinco sentidos puestos en la competición de 2026.

En ese tiempo, será clave para Vigo seguir avanzando en la tramitación administrativa de la reforma del estadio, con los trabajos de retirada del colector frente a la grada de Tribuna como primer paso que hay que dar.

En este sentido, el Concello ha reclamado implicación a la Xunta y a la Diputación para repartirse las aportaciones económicas, pero el Gobierno gallego pide también que esté el Ejecutivo central y el provincial pide más planificación. El acuerdo, por el momento, no parece fácil.