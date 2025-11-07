El montaje de la noria de la Navidad de Vigo cierra al tráfico nuevas calles del centro

El montaje de la Navidad de Vigo 2025 obliga a cortar nuevas calles en el centro de la ciudad a una semana del encendido de las luces, el próximo sábado 15 de noviembre. Con el tráfico ya restringido en García Barbón y Policarpo Sanz por el montaje del gran pasillo de adornos navideños, que este año llega con novedades; hoy le toca el turno al céntrico cruce de Colón con Areal, donde comenzará a montarse otro icono navideño: la noria.

Según ha informado la Concejalía de Tráfico de Vigo,con motivo del montaje de la noria de la Navidad, desde hoy y hasta mediados de enero de 2026 se cierra la calle Areal a la altura del número 2. A mayores, se cierra también al tráfico el tramo entre las calles Pontevedra y Colón, permitiéndose solo el paso de residentes.

El corte al tráfico de este céntrico cruce de la ciudad, donde estará de nuevo el Cíes Market y otras atracciones infantiles de Navidad además de la noria, obliga también a realizar cambios de circulación en los siguientes viales del centro de Vigo: