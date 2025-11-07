El montaje de la noria de la Navidad de Vigo cierra al tráfico nuevas calles del centro
La gigantesca atracción de más de 50 metros de altura comienza hoy a montarse y altera el tráfico en todo el entorno de Areal
El montaje de la Navidad de Vigo 2025 obliga a cortar nuevas calles en el centro de la ciudad a una semana del encendido de las luces, el próximo sábado 15 de noviembre. Con el tráfico ya restringido en García Barbón y Policarpo Sanz por el montaje del gran pasillo de adornos navideños, que este año llega con novedades; hoy le toca el turno al céntrico cruce de Colón con Areal, donde comenzará a montarse otro icono navideño: la noria.
Según ha informado la Concejalía de Tráfico de Vigo,con motivo del montaje de la noria de la Navidad, desde hoy y hasta mediados de enero de 2026 se cierra la calle Areal a la altura del número 2. A mayores, se cierra también al tráfico el tramo entre las calles Pontevedra y Colón, permitiéndose solo el paso de residentes.
El corte al tráfico de este céntrico cruce de la ciudad, donde estará de nuevo el Cíes Market y otras atracciones infantiles de Navidad además de la noria, obliga también a realizar cambios de circulación en los siguientes viales del centro de Vigo:
- Montero Ríos: se habilita acceso en sentido contrario desde García Olloqui para uso exclusivo de autobuses turísticos hacia los hoteles.
- Plaza de Compostela (entre Velázquez Moreno y Colón): se establece doble sentido para acceso de residentes y al aparcamiento desde Velázquez Moreno.
- Rosalía de Castro (entre Pontevedra y Colón): doble sentido para acceder a aparcamientos y garajes de Colón.
- Colón (entre Areal y Rosalía de Castro): doble sentido para acceso de residentes y aparcamiento desde Marqués de Valadares o Rosalía de Castro.
