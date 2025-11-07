Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El montaje de la noria de la Navidad de Vigo cierra al tráfico nuevas calles del centro

La gigantesca atracción de más de 50 metros de altura comienza hoy a montarse y altera el tráfico en todo el entorno de Areal

Foto de archivo del montaje de la noria de la Navidad de Vigo que comienza a montarse hoy.

Foto de archivo del montaje de la noria de la Navidad de Vigo que comienza a montarse hoy. / Jose Lores

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

El montaje de la Navidad de Vigo 2025 obliga a cortar nuevas calles en el centro de la ciudad a una semana del encendido de las luces, el próximo sábado 15 de noviembre. Con el tráfico ya restringido en García Barbón y Policarpo Sanz por el montaje del gran pasillo de adornos navideños, que este año llega con novedades; hoy le toca el turno al céntrico cruce de Colón con Areal, donde comenzará a montarse otro icono navideño: la noria.

Según ha informado la Concejalía de Tráfico de Vigo,con motivo del montaje de la noria de la Navidad, desde hoy y hasta mediados de enero de 2026 se cierra la calle Areal a la altura del número 2. A mayores, se cierra también al tráfico el tramo entre las calles Pontevedra y Colón, permitiéndose solo el paso de residentes.

El corte al tráfico de este céntrico cruce de la ciudad, donde estará de nuevo el Cíes Market y otras atracciones infantiles de Navidad además de la noria, obliga también a realizar cambios de circulación en los siguientes viales del centro de Vigo:

Noticias relacionadas y más

  • Montero Ríos: se habilita acceso en sentido contrario desde García Olloqui para uso exclusivo de autobuses turísticos hacia los hoteles.
  • Plaza de Compostela (entre Velázquez Moreno y Colón): se establece doble sentido para acceso de residentes y al aparcamiento desde Velázquez Moreno.
  • Rosalía de Castro (entre Pontevedra y Colón): doble sentido para acceder a aparcamientos y garajes de Colón.
  • Colón (entre Areal y Rosalía de Castro): doble sentido para acceso de residentes y aparcamiento desde Marqués de Valadares o Rosalía de Castro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
  2. Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
  3. Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
  4. Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
  5. Cortan 600 olivos plantados hace cinco años en dos fincas del Pazo de Cascaxide
  6. Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
  7. Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
  8. Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre

Descubren en Vigo a tres personas, dos menores, ocultas en una plataforma de carga a punto de embarcar hacia Reino Unido

Descubren en Vigo a tres personas, dos menores, ocultas en una plataforma de carga a punto de embarcar hacia Reino Unido

Descubren a tres polizones, dos menores de edad, en el puerto de Vigo ocultos en un semirremolque con rumbo a Reino Unido

Descubren a tres polizones, dos menores de edad, en el puerto de Vigo ocultos en un semirremolque con rumbo a Reino Unido

La CEP urge una «acción coordinada» ante la pérdida de rutas aéreas en Galicia

La CEP urge una «acción coordinada» ante la pérdida de rutas aéreas en Galicia

Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»

Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»

El montaje de la noria de la Navidad de Vigo cierra al tráfico nuevas calles del centro

El montaje de la noria de la Navidad de Vigo cierra al tráfico nuevas calles del centro

Un accidente múltiple en el túnel de A Madroa colapsa de nuevo la AP-9 en Vigo

Un accidente múltiple en el túnel de A Madroa colapsa de nuevo la AP-9 en Vigo

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Óliver Díaz: «Werther es el drama alemán, pero con perfume francés»

Óliver Díaz: «Werther es el drama alemán, pero con perfume francés»
Tracking Pixel Contents