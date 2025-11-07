Descubren a tres polizones, dos menores de edad, en el puerto de Vigo ocultos en un semirremolque con rumbo a Reino Unido
De origen extranjero, pretendían viajar de manera clandestina y evitar el control fronterizo
El transporte de personas escondidas en contenedores es uno de los métodos más utilizados por las redes de inmigración ilegal, advierte la Policía
Agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria de Vigo han localizado a tres polizones, dos de ellos menores de edad, ocultos en un semirremolque que iba a ser embarcado en la terminal olívica en un ferry con destino al Reino Unido.
Según han informado fuentes policiales, los polizones, todos extranjeros, pretendían viajar de manera clandestina y evitar el control fronterizo. Las mismas fuentes han recordado que el transporte de personas ocultas en contenedores o zonas de carga es uno de los métodos más utilizados por las redes de inmigración ilegal, y que incluso llegan en algunos casos a proporcionarles alojamiento cerca de los recintos portuarios y los trasladan en condiciones que ponen en riesgo su integridad física o incluso su vida.
En el caso de Vigo, fue la Policía Portuaria la que detectó la presencia de una persona en el semirremolque, que estaba en la terminal de carga, y dio aviso. Así, se movilizaron agentes de la Policía Nacional (de Seguridad Ciudadana y de la Brigada de Extranjería y Fronteras), así como agentes de la UDAIFF y del servicio cinológico de la Guardia Civil que, con perros especializados, lograron localizar a los individuos.
Los agentes comprobaron la identidad de los polizones y su situación administrativa, y localizaron al responsable de la empresa de transportes.
La Policía ha explicado que «esta práctica es habitual y reiterada en los distintos puertos españoles para evitar el control fronterizo y las inspecciones en la zona de carga». Su modus operandi consiste en introducirse en el interior de contenedores o zonas de carga, en ocasiones durante varios días, portando consigo ropa de abrigo y víveres para «subsistir hasta que logran embarcar en mercantes o embarcaciones pesqueras para el transporte clandestino».
Esta operación, han incidido fuentes policiales, «es el resultado de la intensificación de los controles que se realizan, en la zona de carga y las instalaciones del Puerto de Vigo, por parte de los agentes pertenecientes a la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Vigo-Redondela y de la Guardia Civil, en sus tareas propias relacionadas con estas instalaciones y con la Policía Portuaria de Vigo».
