Héctor de Miguel: «El humor es tolerancia»

Era la primera vez que salían del estudio para grabar un programa en directo. El Hematofesti fue la excusa perfecta para que el Auditorio Municipal del Concello se convirtiese en el locutorio de Hora Veintipico, el informativo satírico de Cadena Ser presentado por Héctor de Miguel. Durante su grabación, la improvisación ha jugado un papel clave, tanto que en el escenario los acompañó el alcalde Abel Caballero. «Este ejercicio nos viene muy bien para no acomodarnos», reflexiona el cómico. Considera que el humor es «fundamental» en la educación, porque «es tolerancia». Mucha gente le confiesa no estar de acuerdo con sus ideas, pero lo escuchan porque se divierten.

Hacer reír es su objetivo principal, para ello cree que no debería haber más límites que el Código Penal. Se atreve con un humor de carácter político, aunque admite que cada vez se lo ponen «más difícil»: «No hace gracia que una presidenta autonómica llame hijo de puta a un presidente del gobierno». Para hablar de comedia menciona a su compañero Ignatius Farray, al que considera una «bendición» para esta disciplina, «la ha hecho avanzar», sostiene. Siguiendo sus pasos y junto al «equipo titular» del programa, intentaron no ser «perezosos» e innovar para cumplir el objetivo de provocar la risa.