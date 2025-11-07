Tributo a la infancia y la comedia
Diferentes artistas se reunieron ayer, en el Auditorio Mar de Vigo, para celebrar la HematoGala, un homenaje al docente, escritor y cómico, Miguel López
No sabemos qué sentiría Miguel Ángel López, más conocido como el Hematocrítico, al comprobar que su legado sigue tan presente como se evidenció ayer durante la celebración de la HematoGala en el Auditorio Mar de Vigo, un evento concebido como homenaje al escritor, humorista y docente coruñés.
Una cita que, fiel a su espíritu, celebra la multiplicidad que siempre lo caracterizó. «No sé cuántos blogs tengo», escribía él mismo con ironía en una de sus páginas. Esa frase resume bien la naturaleza inagotable de su curiosidad y su talento: profesor, narrador, divulgador cultural, el Hematocrítico convirtió cada faceta en un canal distinto para conectar con la gente y despertar sonrisas. El Hematofesti se erige como la materialización de ese espíritu, su voz revive a través de la de sus amigos, colaboradores y compañeros de profesión.
El dúo cómico Sobria y Serena, protagonizado por las viguesas Arantxa Treus y Jazmín Abuín, dieron la primera sorpresa de la noche: Porco Bravo, la icónica mascota de Xabarín Club, entró en escena para desatar la nostalgia y marcar la temática del resto del evento. Hay quien dice que los millenials de Galicia verdaderamente son la generación Xabarín, una comunidad unida por aquel universo infantil que cautivó a niños y mayores. Esa misma energía lúdica, irreverente y colectiva es la que atravesó la velada: un tributo que celebraba la risa, la cultura y el cariño.
Para acabar de transportarnos a otra época, Silvia Superstar, acompañada por la banda IGMIG, volvió a ponerle voz a las canciones más típicas del programa infantil: Spiderman y Namoreime de Frankestein. El humorista Xosé Antonio Touriñán y la escritora María Lado fueron los guías de ese viaje que condujo al público por diferentes disciplinas de la cultura gallega.
El itinerario abarcó desde un «pequeño» guiño al largometraje que busca el Óscar de Oliver Laxe, con la proyección de un remake de Sirat adaptado al público infantil, hasta la vuelta al escenario de Los Hermanos Pódcast, en el que participaban Noel Ceballos, Nus Cuevas y el propio Miguel López , emitido entre 2020 y 2023. El equipo organizó un programa especial en homenaje a sus compañero.
Siguiendo la temática de programas infantiles, hizo su aparición la histórica presentadora Teresa Rabal, que este sábado será galardonada por el festival con el premio «Lenda do Recreo», una forma de reconocer la carrera de quien ha dedicado toda una vida al entretenimiento de niñas y niños. Pero, como el propio espíritu del Hematofesti, la velada fue un espectáculo híbrido, un puente entre dos universos tan distintos como compatibles: la infancia y la comedia.
No podía faltar un icono del humor contemporáneo como Ignatius Farray para romper estereotipos y salirse de los márgenes. La emoción llegó con el discurso de Ledicia Costas, directora del festival, que recordó la huella imborrable de Miguel López antes de cerrar la noche con la energía desbordante de la banda gallega Grande Amore. En la velada se volvió a confirmar lo que era sabido: el legado del Hematocrítico sigue latiendo con fuerza.
Héctor de Miguel: «El humor es tolerancia»
Era la primera vez que salían del estudio para grabar un programa en directo. El Hematofesti fue la excusa perfecta para que el Auditorio Municipal del Concello se convirtiese en el locutorio de Hora Veintipico, el informativo satírico de Cadena Ser presentado por Héctor de Miguel.
Durante su grabación, la improvisación ha jugado un papel clave,tanto que en el escenario los acompañó el alcalde Abel Caballero. «Este ejercicio nos viene muy bien para no acomodarnos», reflexiona el cómico. Considera que el humor es «fundamental» en la educación, porque «es tolerancia». Mucha gente le confiesa no estar de acuerdo con sus ideas, pero lo escuchan porque se divierten. Hacer reír es su objetivo principal, para ello cree que no debería haber más límites que el Código Penal.
Se atreve con un humor de carácter político, aunque admite que cada vez se lo ponen «más difícil»: «No hace gracia que una presidenta autonómica llame hijo de puta a un presidente del gobierno».
Para hablar de comedia menciona a su compañero Ignatius Farray, al que considera una «bendición» para esta disciplina, «la ha hecho avanzar», sostiene. Siguiendo sus pasos y junto al «equipo titular» del programa, intentaron «no ser «perezosos» e innovar para cumplir el objetivo de provocar la risa.
