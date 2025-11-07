Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Julio Bernardo
El Celta se luce en Europa
El Celta pegó anoche una larga zancada hacia la próxima ronda europea con una pica en el Estadio Maksimir de Zagreb, un campo inasequible para todos los rivales en los dos últimos años, que el grupo de Claudio Giráldez conquistó con un fútbol memorable bajo el genial liderazgo de Iago Aspas y el martillo pilón de Pablo Durán, que anotó dos goles que debieron ser tres.
Muere el hombre que fue apuñalado junto a la vieja estación de autobuses de Vigo
Se confirma la muerte del hombre que ha sido apuñalado en la tarde de este jueves en la zona donde se encuentra la vieja estación de autobuses de Vigo.
Hasta el punto acudieron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como los servicios sanitarios, y según las primeras informaciones una mujer ya ha sido detenida por estos hechos, que habrían ocurrido en la zona exterior donde pernoctan numerosas personas sin hogar.
Carlos Ponce
Punto final a la huelga de radiólogos tras un mes de paros en Vigo
Tras un mes de huelga y numerosas reuniones con la gerencia del área sanitaria de Vigo, los radiólogos y el Sergas han llegado por fin a un acuerdo y, por tanto, se da por finalizado el paro.
Lee aquí la información completa.
Marta Fontán
El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»
El dueño del restaurante donde se sirvió el agua mineral que causó quemaduras a un cliente declara ante la jueza. Niega que la contaminación se produjese en su local: «Es imposible»
Marta Fontán
Condenados en Vigo por educar a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»
Novedosa sentencia sobre el «homeschooling» que atribuye a unos padres un delito de abandono de familia porque su proyecto educativo tiene «flagrantes carencias». Sus «asignaturas»: cocina, salidas en bici o al bosque, navegar en moto de agua, recoger castañas...
Vigo cierra los parques y el transporte de ría sufre cancelaciones por el temporal de viento y lluvia
El Concello de Vigo ha cerrado los parques desde las 19:00 de esta tarde y hasta las 8:00 de la mañana del miércoles con motivo de los avisos por viento y lluvia que afecta a toda la provincia de Pontevedra.
Marta Fontán
Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
Condenan a una compañía aseguradora a pagar 290.824 euros de principal y casi 300.000 de intereses por la muerte de una paciente de 60 años en el Hospital Fátima de Vigo por la «tardanza» en el hallazgo de una diverticulitis.
R. Prieto
Las disputas familiares impulsan en Galicia el auge de empresas que compran partes de herencias
Estas firmas funcionan ya en Madrid desde hace más de una década. Ahora emergen en Galicia y garantizan cerrar la venta de las propiedades en disputa en un plazo de entre 72 horas y dos semanas.
Ana Blasco
Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
Solo se procesaron las pruebas prioritarias y urgentes y habrá que desechar el resto de las muestras extraídas ayer. El paro estatal se mantiene hoy, el lunes y el martes. Reclaman reconocimiento como profesión sanitaria en el estatuto marco y equiparar su titulación al entorno europeo.
Detenido en Peinador al ser detectado con seis armas en la maleta
Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre este miércoles cuando iba a salir por el aeropuerto de Peinador con ocho armas en su maleta.
