Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Muere el hombre que fue apuñalado junto a la vieja estación de autobuses de Vigo

Se confirma la muerte del hombre que ha sido apuñalado en la tarde de este jueves en la zona donde se encuentra la vieja estación de autobuses de Vigo.

Hasta el punto acudieron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como los servicios sanitarios, y según las primeras informaciones una mujer ya ha sido detenida por estos hechos, que habrían ocurrido en la zona exterior donde pernoctan numerosas personas sin hogar.

