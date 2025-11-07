Los vigueses prefieren Londres y las viguesas, Ámsterdam: los lectores de FARO eligen su ruta prioritaria internacional

Los lectores de FARO han escogido el regreso del vuelo Vigo-Londres como ruta prioritaria internacional desde el aeropuerto de Peinador. Así se ha determinado en una encuesta que el decano publicó ayer por la mañana en su página web. El debate llega tras la propuesta de Aena a la Ciudad Olívica de implantar, de nuevo, un trayecto con destino al extranjero. Otras opciones ofrecidas por la gestora de la mayoría de aeropuertos españoles han sido Roma, Milán y Ámsterdam.

Todavía no se ha despedido y los vigueses ya la echan de menos. Se trata del puente aéreo entre el aeródromo de Peinador y el de Londres-Stansted, que, tras implantarse en marzo del 2023, pondrá fin a su relación el 4 de enero de 2026. Dejará así a la Ciudad Olívica sin su único itinerario internacional, curiosamente durante la temporada en la que el Celta ha regresado a competición europea, tras ocho años, y en pleno auge de su propuesta navideña. Este hecho es coetáneo además a la implantación de un servicio de gran prestigio desde Santiago de Compostela: el vuelo de United Airlines entre Lavacolla y Nueva York, que comenzará a operar el 28 de mayo de 2026.

El destino inglés ha sido elegido por 115 personas, un 36 % del total. Roma se ha situado como segunda opción para los votantes, con un 21 % (68 votos); muy cerca de Ámsterdam, con un 20 % (63 votos). Milán ha quedado relegada a la última posición con un 5 % -15 seguidores-, incluso por detrás de la respuesta genérica 'Otro', con un 19 %.

Del total de 323 participantes, 41 optaron por desvelar su sexo, y en este variable sí se han apreciado mayores diferencias. Las mujeres, 18, clicaron en Ámsterdam de manera aplastante, con un 56 % de las 'papeletas digitales'. Londres y Roma alcanzaron ambas un 17 % y 'Otro' terminó en este caso con un 11 %. Curiosamente, los hombres seleccionaron Londres como prioridad, con un 41 % de prevalencia, por delante de Ámsterdam y Roma, las dos con un 27 %. El resto, para la alternativa.

En los comentarios de la pieza, se citan Bonn y Colonia, en Alemania, y destacan dos mensajes en los que se reclama París, aunque, en principio, Aena no ha identificado para la capital francesa demanda suficiente. Sí la ha observado, además, en puntos nacionales como Sevilla, Málaga, Valencia, Palma y Alicante. La gestora aeroportuaria mantuvo una reunión el pasado martes con la Xunta de Galicia y los concellos de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña para abordar un nuevo plan de destinos para Galicia.

En este sentido, ha salido al paso igualmente la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), que este viernes ha mostrado su preocupación por que «Galicia quede desconectada del mundo»: «No lo podemos permitir». Al mismo tiempo, han reclamado «pensar en clave de país, no de aeropuerto»: «La cooperación público-privada será clave para lograrlo», ha zanjado en un comunicado el presidente de la patronal, Jorge Cebreiros.