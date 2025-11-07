Descubren en Vigo a tres personas, dos menores, ocultas en una plataforma de carga a punto de embarcar hacia Reino Unido

Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Portuaria de Vigo han localizado a tres personas, dos de ellas menores, ocultas en un semirremolque que iba a ser embarcado a bordo de un ferry con destino a Reino Unido desde el Puerto de Vigo.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional, los polizones, entre los que se encontraban menores, eran todos extranjeros y pretendían viajar de manera clandestina para evitar así el control fronterizo.

El transporte de personas ocultas en contenedores o zonas de carga son algunos de los métodos más utilizados por las redes de inmigración ilegal, llegando en algunos casos a proporcionarles alojamiento cerca de los recintos portuarios y trasladándolos en condiciones que ponen en riesgo su integridad física o incluso su vida.

Fue la Policía Portuaria de Vigo la que detectó a una persona en el interior de un semirremolque, por lo que se movilizaron agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo-Redondela, además de agentes de la UDAIFF y del Servicio Cinológico con canes especialistas en búsqueda de personas de la Guardia Civil, dando como resultada la localización de estas tres personas.

Los agentes comprobaron la identidad de estas personas, así como la situación administrativa en la que se encontraban, además de localizar al responsable de la empresa de transporte.

Según la Policía, esta práctica es habitual y reiterada en los distintos puertos españoles para evitar el control fronterizo y las inspecciones en la zona de carga.

Su modus operandi consiste en introducirse en el interior de contenedores o zonas de carga, en ocasiones durante varios días, portando consigo ropa de abrigo y víveres para subsistir hasta que logran embarcar en mercantes o embarcaciones pesqueras para el transporte clandestino.

Según fuentes consultadas por FARO, la localización de estos individuos se produjo el pasado agosto en la terminal de vehículos de Bouzas.