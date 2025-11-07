La conformidad vuelve a ser una posibilidad en el crimen machista de Baiona

El juicio con jurado popular por el crimen machista de Beatriz en Baiona está señalado para la última semana de noviembre. De hecho, ayer se celebró la vista de excusas de los ciudadanos designados para formar parte del tribunal. Pero la posibilidad de un acuerdo de conformidad que evite este juicio vuelve a estar sobre la mesa.

El acusado, Ángel Rodríguez da Costa, rechazó un acuerdo en septiembre y además renunció en dicha fecha al que fue su abogado desde el principio. Ya con nuevo letrado, acusaciones y defensa han vuelto a tener conversaciones y se le trasladará otra vez al autor confeso del asesinato la posibilidad de una condena de conformidad de 26 años de prisión.