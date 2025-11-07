La CEP urge una «acción coordinada» ante la pérdida de rutas aéreas en Galicia
La patronal pone de manifiesto que la ampliación de rutas supondría un «impulso directo a la atracción de talento, de empresas y de conocimiento extranjero»
La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) muestra su preocupación ante el «grave peligro» que supone para la competitividad de Galicia la desaparición de rutas internacionales en sus aeropuertos y urge a una acción coordinada entre AENA, la Xunta y los principales concellos para garantizar la recuperación de la oferta aérea.
«No podemos permitir que Galicia quede desconectada del mundo. Los aeropuertos son una infraestructura estratégica. Si queremos que nuestra comunidad sea competitiva, debemos pensar en clave de país, no de aeropuerto. La cooperación público-privada será clave para lograrlo», reclama el presidente de la patronal, Jorge Cebreiros, en un comunicado emitido este viernes.
Según la CEP, la reunión celebrada esta semana entre AENA, la Xunta de Galicia y los concellos de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña para abordar la recuperación de la oferta aérea internacional supone el primer paso para paliar un problema que puede suponer serios perjuicios a la economía gallega, pero la CEP pide una colaboración entre administraciones y entidades implicadas para «pasar a la acción, con medidas y propuestas concretas que garanticen una oferta diversificada».
La CEP afirma que para Pontevedra y su entorno la ampliación de las actuales rutas supondría un «impulso directo a la atracción de talento, de empresas y de conocimiento extranjero» que reforzaría la posición de la provincia en un entorno cada vez más globalizado.
«Sin una red aérea sólida y coordinada, Galicia perderá oportunidades. Es momento de actuar con decisión y visión conjunta para no quedar atrás», concluye Cebreiros.
