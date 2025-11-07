Castrelos, legado de los últimos marqueses
La exposición del Quiñones de León repasa la historia del emblemático pazo vigués
C.P
El Museo Quiñones de León inauguró ayer una exposición que rescata la historia del Pazo de Castrelos durante el periodo conocido como el de « los últimos marqueses» (1875–1934), etapa clave para entender su transformación y posterior entrega a la ciudad de Vigo. El alcalde, Abel Caballero, acompañado por Carmela Silva y el concejal de Cultura, Gorka Gómez, asistió al acto junto al comisario de la muestra, Víctor Hugo López Borges, y el director del museo. La exposición es fruto de más de diez años de investigación y reúne piezas procedentes de colecciones municipales y privadas de España, Irlanda y Reino Unido, muchas de ellas adquiridas recientemente en subastas internacionales.
El recorrido arranca con Fernando Quiñones de León, marqués de Alcedo, y su esposa, la pintora Antonia de Bañuelos, continúa con su hijo, el marqués de Mos y Valadares, y con Maryanne Whyte, dama británica que aportó un aire cosmopolita al pazo. La historia concluye en 1934, cuando el Concello se convierte en propietario del inmueble y lo convierte en museo tres años después.
Entre los asistentes al acto figuraban descendientes de las familias vinculadas al Pazo, como los actuales marqueses de Valladares y de Mos, así como familiares de Maryanne Whyte llegados desde Irlanda. También acudieron vecinos cuyos antepasados trabajaron en la casa, en una jornada marcada por la emoción y el recuerdo.
La muestra consolida al Pazo de Castrelos como casa-museo y se plantea como base de su futura exposición permanente dentro del plan de renovación de los museos municipales de Vigo.
