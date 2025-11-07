Castrelos, legado de los últimos marqueses

El Museo Quiñones de León inauguró ayer una exposición que rescata la historia del Pazo de Castrelos durante el periodo conocido como el de « los últimos marqueses» (1875–1934), etapa clave para entender su transformación y posterior entrega a la ciudad de Vigo. El alcalde, Abel Caballero, acompañado por Carmela Silva y el concejal de Cultura, Gorka Gómez, asistió al acto junto al comisario de la muestra, Víctor Hugo López Borges, y el director del museo. La exposición es fruto de más de diez años de investigación y reúne piezas procedentes de colecciones municipales y privadas de España, Irlanda y Reino Unido, muchas de ellas adquiridas recientemente en subastas internacionales.

El recorrido arranca con Fernando Quiñones de León, marqués de Alcedo, y su esposa, la pintora Antonia de Bañuelos, continúa con su hijo, el marqués de Mos y Valadares, y con Maryanne Whyte, dama británica que aportó un aire cosmopolita al pazo. La historia concluye en 1934, cuando el Concello se convierte en propietario del inmueble y lo convierte en museo tres años después.

Entre los asistentes al acto figuraban descendientes de las familias vinculadas al Pazo, como los actuales marqueses de Valladares y de Mos, así como familiares de Maryanne Whyte llegados desde Irlanda. También acudieron vecinos cuyos antepasados trabajaron en la casa, en una jornada marcada por la emoción y el recuerdo.

La muestra consolida al Pazo de Castrelos como casa-museo y se plantea como base de su futura exposición permanente dentro del plan de renovación de los museos municipales de Vigo.