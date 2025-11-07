Campaña en Povisa de deporte y salud mental
El Consejo de Pacientes de Ribera Povisa celebró su decimotercera reunión en la que se ha puesto el foco en las nuevas incorporaciones médicas y se ha presentado la campaña de deporte y salud mental, «Sentir la camiseta». Un total de 16 asociaciones del área de Vigo han participado en un órgano que busca crear un espacio de diálogo entre pacientes y sanitarios.
