Caballero censura el pacto por Medicina: «Es un modelo que ya fracasó»

El alcalde responsabiliza a Rueda: «Él nos deja sin facultad»

Los rectores universitarios y los conselleiros, anunciando el acuerdo.

Los rectores universitarios y los conselleiros, anunciando el acuerdo. / Xoán Álvarez

Pablo Galán

Pablo Galán

El pacto entre universidades y Xunta que busca conseguir la descentralización efectiva del grado de Medicina y veta la creación de nuevas facultades en Galicia acaba de ser duramente censurado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que habla de un acuerdo «intolerable y pésimo» para los intereses de la ciudad olívica.

«Es un modelo atrasado y que ya fracasó, es una mala decisión porque es lo mismo que hicieron hace 10 años y sobre lo que no hicieron nada», señaló el regidor vigués, que elude señalar a los rectores y carga directamente las tintas contra la Xunta y, en particular, su presidente, Alfonso Rueda.

«Xunta y Rueda dejaron sin facultad a Vigo, la mayor ciudad de España sin ella cuando hay una gran demanda y era el momento, por eso quiero que expliquen ese antiviguismo de dar privilegios de la Edad Media a Santiago contra la ciudad más importante de Galicia», añadió Caballero.

