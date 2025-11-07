El BNG plantea poner pantallas acristaladas en la pasarela del Halo
El BNG pide reforzar las medidas de seguridad en el Halo y su entorno, asegurando que se deben cumplir las medidas recogidas en las guías públicas para la prevención del suicidio. Recuerdan que desde la apertura del elevador hay constancia de cuatro muertes.
Entre otras cuestiones, los nacionalistas plantean que se elabore un estudio o la instalación de pantallas acristaladas en la pasarela que da acceso al ascensor. «A estética non pode estar por riba da protección da seguridade física e da vida das persoas», dice el BNG.
