Un accidente múltiple en el túnel de A Madroa colapsa de nuevo la AP-9 en Vigo

Nuevo accidente de tráfico en el túnel de A Madroa y nuevo atasco en la autopista AP-9 en Vigo, tanto en dirección entrada como salida de la ciudad.

Esta vez, según informa Emerxencias 112, ha sido por un accidente múltiple entre «cuatro o cinco» vehículos que ha ocurrido en el interior del subterráneo y que se ha saldado, además, con dos personas heridas leves.

El accidente ocurrió sobre las 8.40 de la mañana y obligó a cerrar el tráfico por uno de los dos carriles del túnel, lo que ha creado un embudo y ha comenzado a atascar la AP-9 tanto en dirección Vigo para, posteriormente, comenzar a formar largas colas en sentido salida de la ciudad por los vehículos que comenzaron a amontonarse en la salida hacia los túneles de A Madroa.

Emerxencias 112 movilizó al 061, Guardia Civil, Policía Local y bomberos.

¿Por qué hay tantos accidentes en el túnel de A Madroa?

Los accidentes en el túnel de A Madroa no suelen ser graves, pero sí problemáticos. La configuración de este tramo de la autopista (y particularmente del subterráneo, con solo dos carriles de circulación, una pendiente del 6% y un arcén limitado) lo convierten en un punto conflictivo. A ello se suma la elevada intensidad de tráfico: en torno a 40.000 vehículos diarios de los que el 12% son camiones; pero también la pericia de algunos conductores (o más bien la falta de ella) a la hora de afrontar este complejo tramo de la autopista.

Una de las muchas retenciones en la AP-9 por un accidente en el túnel de A Madroa. / ALBA VILLAR

De forma regular —incluso varias veces por semana— se registran accidentes en el sentido ascendente del túnel de A Madroa o en las inmediaciones. El patrón es casi siempre el mismo: varios turismos chocan en cadena, bloquean parcialmente el subterráneo y la cola de vehículos comienza a taponar primero la subida hacia Peinador y luego también la entrada y salida de Vigo por la AP-9.

Los accidentes —explican experos de tráfico consultados por este periódico— son muy similares. Ante la falta de un tercer carril lento, los camiones están obligados a circular por el derecho. Además, tienen prohibido adelantar. Los conductores que van detrás de esta larga cola de vehículos pesados que apenas logra alcanzar los 50 km/h de velocidad optan por cambiar de carril para sobrepasarlos. Pero la elevada pendiente no permite que su turismo salga con la misma fuerza que en una recta. El piloto no toma las precauciones necesarias y en cuestión de segundos entra lentamente en el carril izquierdo convirtiéndose en un obstáculo para los que llegan a 100 km/h, que se ven obligados a pegar un frenazo. Contra este último turismo impactan en cadena los conductores que vienen detrás, en muchas ocasiones por no respetar la distancia de seguridad, fijada excepcionalmenten en este tramo en 150 metros.

Arcén limitado

Tras la colisioón, el túnel, que tiene solo un arcén de apenas 2,5 metros, queda bloqueado. En el mejor de los casos, y si los vehículos que han colisionado por alcance no han interrumpido el otro carril, todo el tráfico (pesado y ligero) debe confluir en uno y el embudo comienza a saturar la AP-9.

Un cartel de precaución alerta de las colisiones por alcance. / Google

Dirección General de Tráfico y Audasa son conocedores de la problemática, ya que lo advierten con multitud de señales antes de la entrada al túnel: limitación a 100 km/h, distancia de seguridad de 150 metros obligatoria y prohibido el adelantamiento de camiones. A mayores, a las puertas del túnel, un enorme cartel alerta de lo que sucede de forma periódica: "Precaución: colisiones por alcance".