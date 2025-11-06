Cantabria cumple con Vigo y renueva el «pacto» aéreo de 'El Hormiguero' entre Revilla y Caballero

En enero de 2022 el presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, sentó en la misma mesa a dos de los políticos más populares y carismáticos de España: el entonces presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; y al alcalde de Vigo, Abel Caballero. Ambos cumplieron con el lema del programa y se divirtieron. Pero entre las risas y los piques, también llegaron al menos a un acuerdo.

Aquel encuentro informal en prime time ante millones de espectadores entre Caballero y Revillaarrojó un pacto informal de colaboración entre ambas regiones. Un pacto aéreo verbal que al menos Cantabria no solo cumplió año a año desde entonces, sino que también ahora, bajo la presidencia de María José Saenz de Buruaga (PP), se vuelve a renovar.

En agosto de 2022 (siete meses después de la cita televisiva entre Caballero y Revilla) la compañía aérea Air Nostrum puso vuelos directos entre el aeropuerto de Vigo y Santander. La conexión fue impulsada por el Gobierno cántabro y la noticia ya era conocida el día en el que Caballero y Revilla participaron en 'El Hormiguero'. De hecho, fue precisamente el alcalde de Vigo el que sacó el tema en directo:

— Caballero: Quiero decir que vamos a tener un avión directo de Cantabria a Vigo a partir de este verano (por agosto de 2022) con dos vuelos a la semana que pone el Gobierno de Cantabria.

— Revilla: Siii

— Caballero: ¡Y es fantástico! Yo le quiero decir a Revilla que yo voy a cooperar en eso también [...] Nosotros tenemos una relación que puede ser muy importante, porque somos dos territorios muy industriales, con capacidad de intercambio... Y un vuelo genera mucha economía [...] Y el Gobierno de Cantabria puso ese avión a través de una compañía y yo voy a tratar de reforzarlo para que tengamos todavía más de dos vuelos a la semana.

— Revilla: ¡Y encima hacemos negocio!

— Pablo Motos: Este espectáculo que estamos viendo de dos políticos entendiéndose, en vez de dos políticos discutiendo y uno saliendo y diciendo: yo me lo llevo para mi [...].

Abel Caballero y Miguel Ángel Revilla, en El Hormiguero. 27 enero 2022. Antena 3 / Antena 3

Compromiso cumplido... a medias

Tras aquel compromiso de conectar Cantabria con Peinador, el vuelo entre Santander y Vigo se operó aquel mes de agosto como estaba previsto. El pacto televisivo era reforzarlo y, al menos el entonces presidente cántabro, sí movió ficha para que ambas ciudades pudieran seguir estar conectadas más tiempo. El Gobierno cántabro lanzó un concurso público de 4,3 millones y varios años para enlazar el aeropuerto de Santander con varias ciudades españoles, Vigo entre ellas.

Aquella ruta fue adjudicada a Air Nostrum, que la operó hasta el año pasado, principalmente durante el mes de agosto con solo dos frecuencias semanales (26 en total, como recogía el convenio del Gobierno de Cantabria). Y la oferta se limitó a esos vuelos promovidos por Cantabria, ya que –al menos públicamente– Vigo no habría movido ficha para que hubiera más aviones a la semana, como se acordó informalmente en el plató de 'El Hormiguero'.

Cantabria vuelve a cumplir con Vigo

Ahora, una vez que aquel convenio de promoción turística venció, el Gobierno de Cantabria acaba de reeditar indirectamente aquel pacto. En los últimos días, la Sociedad Regional de Promoción Turística Cantur S.A., ha vuelto a licitar un concurso público para que alguna aerolínea continúe cubriendo no solo la conexión con Vigo en los próximos años, sino también con Jerez o Almería.

El pliego de condiciones contempla una ayuda económica que supera los 400.000 euros (impuestos incluidos) para la apertura de estas tres rutas durante un año y 26 operaciones anuales, las mismas que hasta ahora. El contrato, de adjudicarse, volvería a regalar a Vigo vuelos directos con Cantabria, el próximo año, aunque el contrato sería prorrogable durante otras dos anualidades.