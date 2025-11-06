Vigo necesita cubrir más de dos mil vacantes de empleo para Navidad

La Navidad en Vigo está a solo una semana de comenzar y hay sectores que están teniendo dificultades para encontrar personal que atienda al público. Los perfiles de mayor urgencia son los de hostelería, mozos de almacén y personal para la industria conservera. Junto a otros puestos, y según los datos de varias empresas de trabajo temporal, hay alrededor de dos millares de vacantes.

El fenómeno de las luces no para de crecer y el aumento de visitantes también exige más manos en el comercio y el turismo. El año pasado este periodo vacacional supuso un importante repunte de las contrataciones en la comarca. En noviembre de 2024, la afiliación media fue de aproximadamente 112.500 personas en el tercer sector, mientras que en diciembre este número subió a 129.800, un 15% más. El aumento fue superior al de 2023, cuando supuso un 13,2%.

Entre los oficios que más destacan por su falta de cobertura está la hostelería. Desde el clúster de Turismo, Cesáreo Pardal, señala que a lo largo del año en la zona de Vigo hacen falta alrededor de cinco mil camareros. «La Navidad cada vez se afianza más y repercute en otras ciudades. Ya no solo es Vigo, mucha gente se está hospedando en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago o el Val Miñor», apunta. «El tirón de la ciudad arrastra al resto de ayuntamientos. Se ve en concellos pequeños como puede ser Padrón, donde ya están colocando las luces desde hace semanas por el efecto Vigo», indica.

Junto con los puestos en hostelería, las empresas de reparto o de trabajo en almacenes son también las más necesitadas. «Tanto para gestión como para entrega son puestos que se ofertan en estas fechas», indican desde Temporing Vigo. En su caso están trabajando con cerca de 30 empresas que les solicitan una media de diez trabajadores.

Otro sector que necesita empleados es el de la industria conservera. «Es un producto que aumenta su consumo en estas fechas, por lo que la carga de trabajo también se incrementa», advierten.

Desde Faster Empleo creen que es un puesto de difícil cobertura porque implica un esfuerzo físico. «Falta gente para determinadas zonas porque hay mucha competencia y bastante rotación. Se cobra según convenio y son ocho horas, pero requiere estar de pie mucho tiempo y realizar tareas mecánicas muy repetitivas», dicen. Concretamente en esta empresa tienen alrededor de 20 vacantes.

Otras necesidades

Desde Randstad añaden que además de los puestos cuya falta se hace más latente en Navidad, el resto del año continúan teniendo ausencia de soldadores, electricistas o personal de mantenimiento.