El Petisquiño 2025 se acerca a la final: últimos días para probar las mejores tapas en más de 30 locales de Vigo

La edición actual del popular concurso gastronómico Petisquiño, celebrado en Vigo, ya encara su recta final. Hasta este domingo 9 de noviembre, los locales participantes continuarán ofreciendo a los visitantes las 38 tapas que compiten por obtener el título de 'Mellor Tapa 2025'.

Para lograrlo tendrán que ganarse el favor del público y hacerse con un puesto entre los ocho finalistas que podrán presentar sus elaboraciones ante un jurado profesional en la final del día 17 de noviembre.

Podrás votar por tu tapa favorita en este enlace, así como disfrutar de descuentos y la opción de conseguir premios especiales gracias a FARO DE VIGO.

Un impulso a la hostelería viguesa

Cada año, y ya van 11, la hostelería viguesa se une bajo esta iniciativa que no deja de sorprender al público con nuevas propuestas. Por ejemplo, Buenavista Bar participa por primera vez en esta edición. Según declaran, «las tapas salen como churros». Para cubrir la demanda, están preparando una media de 35 raciones al día.

Fernando, de Buenavista Bar, reconoce que el balance de participación hasta el momento es más que positivo y no descarta que, «a no ser que caiga un rayo que borre del mapa nuestro local», el próximo año volverán a sumarse al concurso. «Es importante porque supone crear algo colectivo, es una unión de los hosteleros que además anima a la gente a conocer cada local, su personal y su ambiente», asegura.

El restaurante O Croque Cociña, en el barrio de Bouzas, se ha animado a concursar con dos tapas, una dulce y una salada. «Se vende más la salada, pero están saliendo muy bien. Cierto es que se las ofrecemos a todos los clientes que entran en el local. Llevamos casi 200», apunta Celia, su dueña.

«Son unas semanas bonitas para todos los compañeros hosteleros», confiesan desde Chemin de Fer, donde participan este año con dos propuestas, 'Destakado' y 'Docenove/x'. En el restaurante comparten la visión de Fernando sobre la importancia de eventos como Petisquiño, ya que «dan visibilidad» a lo que consideran «un motor fundamental de la ciudad: la hostelería».

«Todo lo que sea dinamizar la actividad de los locales aporta al cliente final ganas de salir, explorar y consumir» Daniele — Responsable de Attica 21

Una red hostelera que se extiende más allá del centro de Vigo y por ello, en establecimientos como La Orensana, ubicados en Fragoso, valoran tanto la iniciativa. «Al estar tan separados del resto de concursantes la gente suele quedar por el centro y no llega a los barrios donde también estamos lo que llamamos esas 'joyas ocultas'», apunta Rebeca, de La Orensana, «gracias a concursos como este llegamos a gente que quizá nunca sabría que existimos».

Desde Samil, el hotel Attica 21 lleva ya tres años participando en el Petisquiño y como reconoce Daniele, su responsable, el evento ayuda a impulsar las instalaciones como «un espacio abierto a la ciudad», no solo un establecimiento disponible para sus huéspedes. «Estamos muy contentos por la acogida», aprecia. «Todo lo que sea dinamizar la actividad de los locales aporta al cliente final ganas de salir, explorar y consumir». Su gran cocina abierta será la sede de la final del concurso, donde el jurado profesional determinará la tapa ganadora.

Productos de siempre, propuestas innovadoras

Para traer una muestra de lo que se pueden encontrar quienes se acerquen a estos restaurantes durante lo que queda de semana, hablamos con algunos de los participantes. Cada apuesta es única y los sabores no dejarán a ningún comensal indiferente, pero todas las tapas apuestan por la misma receta para el éxito: una propuesta original (muchas veces con un fuerte componente emocional), productos de calidad y un servicio inmejorable.

En O Croque, las recetas tanto de su tapa dulce como de la salada están inspiradas en la tierra natal de su dueña Celia: Asturias. La primera es un taco prensado y caramelizado con leche merengada y algodón de azúcar, «en un guiño a la infancia y a los recuerdos de casa»; mientras que la opción salada es una croqueta de cabrales, sidra y manzana que homenajea a la abuela materna de esta hostelera, quien era «la reina de las croquetas»

La tapa 'Destakkado' de Chemin de Fer es, en palabras de sus creadores, una fusión de dos mundos culinarios. Por una parte, el mar, una fuente de inspiración cercana. Por otra, las influencias asiáticas y mexicanas que influyen en su propuesta. Se trata de un taco de cangrejo de concha blanda tempurizado, con guacamole, un refrescante de tomate a la lima, mermelada de pimientos ahumado y micro cilantros.

Otra de las apuestas destacadas de esta edición es la tapa 'Orentako' del local La Orensana. Un taco de maíz azul ligeramente tostado, con calamar rebozado crujiente, lo acompañan dos salsas: un alioli casero de mojo rojo que aporta intensidad y tradición canaria, equilibrado con una salsa agripicante, de inspiración asiática. «Con este taco celebramos nuestro origen en las Islas Canarias que es donde me formé, nuestro presente en Vigo y el camino que une ambos lugares», comenta Rebeca, su creadora.

En Buenavista Bar han apostado por adaptar al formato 'petisco' uno de sus platos estrella de la carta, la oreja brava. Así nace Fourella Brava, un pincho de oreja (una de las comidas típicas de nuestra tierra) ahumada acompañada de salsa brava y coronada por una piparra.

Porque el concurso también puede ser una vía de descubrir la oferta culinaria habitual del local, como constatan en Sota: «Recibimos clientes que no nos conocían. Vinieron solo por la tapa y decidieron quedarse a probar más cosas de nuestra carta». Este negocio participa en este Petisquiño con una tapa dulce que reúne sofisticación y sabor; una pavlova de chocolate crujiente por fuera y cremosa por dentro. La clave está en el acompañamiento: una crema de mascarpone infusionado con naranja y vainilla, peras escalfadas al vino Mencía, frutos y reducción de vino. Según cuentan, busca evocar «sabores conocidos» y transmitir calidez, de ahí su nombre, ‘Nostalgia de Otoño’.

Por otro lado, la tapa de Attica 21 es «una reinterpretación de los sabores clásicos del pulpo á feira», pero con un toque de modernidad que lo aporta desde la vajilla en la que se sirve hasta las texturas diferentes que se aprecian en el paladar. Una receta sorprendente que aún se puede probar hasta este domingo.

Todas las tapas y locales participantes

Las puntuaciones de las 38 tapas se determinarán en una primera fase por votación popular, sumada a las valoraciones de un jurado profesional que acudirá de incógnito a los locales. Los ocho establecimientos mejor valorados pasarán a la gran final en la que deberán elaborar su plato en directo ante un jurado que decidirá la 'Mellor Tapa 2025'.

Además, habrá otros reconocimientos como la tapa más popular, el mejor maridaje, la mejor tapa elaborada con productos del mar, la tapa más 'larpeira' y la tapa más 'riquiña'. El ganador representará a Vigo en el campeonato autonómico 'Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia-Sete Cidades, Sete Sabores' y, más adelante, en el Campeonato Nacional de Tapas e Pinchos de Hostelería de España.

Consulta nuestra galería para ver las tapas con las que competirán este año los 32 locales:

Las tapas de la XI edición Petisquiño / Concurso Petisquiño

Este año, los locales participantes son: A Retranca, As Lolas, Áttica21 Vigo, Bar Primavera, Baruta Burger & Kitchen, Bendito Nopal, Buenavista Bar, Chemin de Fer - Restaurante Casino de Vigo, Costera MX, El Continental 10, El Estribo, Hotel Axis, La Chilanga, La Orensana, La Pintxoteca, La Revoltosa, La Ruda, La Tiquismiquis, Los Dulces de Albita, Lume de Carozo, NH Collection Vigo, Nikkō Espacio Gastronómico, O Croque Cociña, Paoutro, Peregrinus Restaurante, Pizzería Cosa Nostra, Platero’s Burritos Tex-Mex, Ponzano, Sota, Tragad’eira, Valdevez, Voltarei Restaurante.

A continuación, mostramos un mapa con la ubicación de los locales que forman parte del Petisquiño este año:

Mapa de los locales que participan en el Petisquiño. / petisquino.com

Votaciones y sorteo del Faro con el Petisquiño

En el Petisquiño 2025, votar con FARO DE VIGO trae ventajas. Podrás suscribirte con un 40% de descuento a la suscripción web de FARO, conseguir una tapa gratis en el local que escojas y acceso a otros premios.

Pero las ventajas no son solo para los suscriptores, también lanzamos un sorteo especial en Instagram. Los participantes que cumplan los requisitos podrán optar a ganar una noche de hotel para dos personas en el Hotel Attica 21 Vigo, una escapada perfecta para acompañar el sabor de esta ruta gastronómica.

Para formar parte del sorteo, los usuarios deberán:

📸 Compartir en Instagram una foto de su tapa favorita del Petisquiño con el hashtag #petisquinoconfaro ❤️ Seguir en Instagram las cuentas de @farodevigo, @petisquinovigo y la cuenta del local participante donde se haya realizado la fotografía. 👤 Solo se permitirá una participación por persona.

El sorteo estará activo hasta este domingo 9 de noviembre. El ganador o ganadora será contactado directamente por mensaje privado. Para conocer todos los detalles y condiciones, puedes consultar las bases legales del sorteo aquí.