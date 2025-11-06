«Pocas bandas pueden decir que Joey Ramone las invitó a tocar»

Las Killer Barbies son un grupo impredecible y si no que se lo digan a su líder, Silvia Superstar, que pasó de cantar canciones del Xabarín Club a telonear a Iggy Pop, protagonizar algunas joyas del cine de serie B español o hacer una gira por Japón.

Ella salió de Vigo –ahora lleva el bar Lucky Dragon en Madrid y organiza su fiesta Fuego entre la capital e Ibiza–, pero la ciudad nunca se fue de ella. Este jueves, 6 de noviembre, regresa a casa para actuar en el Hematofesti.

—¿Tiene ganas de actuar en su ciudad?, ¿cómo casa con el público del Hematofesti?

Precisamente voy a estar haciendo dos canciones del Xabarín Club que había grabado con Killer Barbies. Los padres se las van a saber.

—Si Killer Barbies empezara hoy, ¿se mantendría fiel a su estilo?, ¿lo tendría más fácil?

Hay un resurgir del punk. Nunca se fue, pero está sonando más. Nosotros tendríamos el mismo estilo y posiblemente las cosas más fáciles. En el 95 no había redes ni plataformas, se vendían discos, algo que no pasa ahora. Todo es más inmediato y es genial que haya más información y llegar a todo el mundo, pero se pierden cosas. Ya no se escuchan los discos enteros y hay bandas que publican canciones sueltas. En medio de esto, precisamente nosotros sacamos nuestro último trabajo El pop se autodestruirá en 4,3,2,1... solo en vinilo.

Silvia Superstar / Cedida

—¿Se sentiría cómoda en el mainstream o son irremediablemente underground?

No me importaría serlo porque eso significaría que vivimos todos de la música. Pero no es así. Siempre fuimos underground porque pertenecíamos a sellos que lo eran (Subterfuge y Toxic Records) y cantábamos en inglés. Era muy difícil llegar al mainstream con nuestra música, pero aún así giramos por Alemania, Japón y Estados Unidos.

—Acaban de publicar la biografía de Killer Barbies donde dan fe de una prolífica trayectoria.

Yo no soy muy de mirar atrás, pero al hacer una revisión de mi carrera me he dado cuenta de que pocas bandas pueden contar que actuaron con Foo Fighters en Japón o que fueron invitados a tocar por Joey Ramone. En el libro sale gente muy involucrada con nosotros y tiene mucho material gráfico inédito. Esperamos que sea una joya especial para los fans.

—¿Cuál fue el último vinilo que se compró?

Fue uno de segunda mano de Ray Charles. También uno de Elvis en Las Vegas y otro de Mari Trini para mi amigo Carlos Areces. Me gustan las joyas de segunda mano, el más nuevo que tengo es el nuestro, que me acaba de llegar.

—Hace poco cerró el mítico Churruca 20 porque el edificio se va a convertir en vivienda turística. En su día usted cerró El Gato Negro por el precio del alquiler, pero hay más ejemplos. ¿Está acabada la noche viguesa?

Tener locales de ocio nocturno es una lucha, que si la policía, que si la gente sale, que si la gente no sale...Todo es cíclico y hay cambios generacionales. Todo va cambiando y es normal.

—¿Silvia Superstar es navideña?, ¿ve a las Killer Barbies cantando villancicos?

Sí, me gusta el jaleo y todo lo que brilla. Además en mi casa todavía estamos todos. De villancicos, teníamos una versión de los Ramones de Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight).