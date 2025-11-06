Sánchez tilda de «propaganda» la política municipal sobre vivienda

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, insta al gobierno local a aparcar los anuncios y a ponerse a «a trabajar» para aportar soluciones al grave problema de la vivienda que tiene la ciudad. «No basta con propaganda, los demandantes de una vivienda protegida en Vigo precisan hechos», señaló.

La dirigente popular recordó que se han cumplido dos meses desde que Abel Caballero anunció que la construcción de un edificio de 27 viviendas en Esturáns, en el entorno de Tomás A. Alonso, sería asumida por la empresa municipal de vivienda.

Lo hizo tras quedarse desierto el concurso público lanzado en el mes de abril, algo que nunca ha admitido públicamente el alcalde. «Ninguna promotora quiso trabajar con el gobierno del señor Caballero en uno de sus proyectos estrella», subrayó Sánchez, que ayer se acercó hasta el solar donde tendrá que erigirse ese edificio.

«Que plante tomates»

«Sigue sin haber nada. Tal vez sea esa la razón de que a Caballero le molesten tanto las visitas de la conselleira de Vivienda a Navia, donde la Xunta hará 1.600 viviendas. ¿Será porque allí sí hay obras? Le proponemos que aproveche el solar para plantar tomates, para ver como crecen a lo largo de los meses, ya que habrá que esperar mucho tiempo para ver cómo se levanta aquí un edificio», dijo.