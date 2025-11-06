Radiólogos y Sergas acercan posturas

El comité de huelga de los radiólogos tiene «mucha esperanza» de que la gerencia del área sanitaria acepte la propuesta reformulada de estos especialistas, que esperan recibir respuesta de vuelta para votar ya hoy —se aplazó la votación prevista para ayer— si se pone fin o no a esta protesta: buscan desde hace un mes lograr un efectivo más de guardia. Ayer, el colectivo se reunió para comentar la posición trasladada por el Sergas con el objetivo de intentar «acercar posturas». «Vamos a ver si se pueden pulir cuatro cosas», trasladó la portavoz, Elena Echávarri.

Este paro laboral ha obligado a aplazar ya en torno a 3.000 pruebas diagnósticas en una situación agravada también por la huelga de técnicos. El Sergas contacta con la mayoría de pacientes que están citados para realizarse una ecografía o una radiografía para comunicarles el aplazamiento de la prueba y convocarlos para otro día y hora. También se han tenido que suspender cirugías.

El alcalde olívico, Abel Caballero, mostró su apoyo a tres representantes del comité con las que se reunió: Elena Chávarri, Adriana Caldera y Mónica Fernández.