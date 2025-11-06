Punto final a la huelga de radiólogos de Vigo tras más de 3.000 pruebas aplazadas

Tras un mes y numerosas reuniones, los radiólogos del área sanitaria de Vigo y el Sergas llegaron en la mañana de este jueves a un acuerdo que permite poner fin a una huelga que ha supuesto el aplazamiento de más de 3.000 pruebas diagnósticas causando un importante retraso en las citas: muchos pacientes que tenían un que hacerse una radiografía o ecografía durante estas semanas vieron aplazadas esas pruebas y los que estaban en lista de espera continúan sin ser llamados, provocando un importante trastorno en los procedimientos diagnósticos del área sanitaria de Vigo.

«Para un servicio como radiología, estar tanto tiempo de huelga afecta seriamente al día a día», reconoce Manuel Rodríguez, uno de los portavoces del sindicato O’Mega, convocante de este paro que buscaba mejorar la situación laboral de estos especialistas.

Ambas partes tuvieron que ceder para llegar a ese ansiado acuerdo. Inicialmente, los radiólogos solicitaban cuatro guardias físicas todos los días de la semana, sin embargo, han tenido que rebajar sus expectativas. El comité de huelga y la gerencia del área acordaron la incorporación progresiva de un tercer especialista de guardia. «Era nuestra reclamación fundamental, que se incorporara a otro radiólogo de guardia. El próximo año nos volveremos a reunir con el Sergas para seguir avanzando en las mejoras», asegura Manuel Rodríguez.

Tal y como informó ayer la gerencia del área sanitaria de Vigo, a partir del 1 de diciembre de este año y hasta el 14 de noviembre de 2026, ese refuerzo estará operativo durante tres días (lunes, martes y viernes), mientras que el resto de la semana se mantendrán dos radiólogos de guardia física y uno que deberá estar localizable para resonancias. Desde esa fecha y hasta el 14 de noviembre de 2027, habrá un tercer especialista los cinco días de la semana y, a partir de entonces, ya sí de lunes a domingo.

«Un enorme esfuerzo»

Este tercer especialista de guardia, apuntan los radiólogos, era necesario por el aumento sostenido de la actividad asistencial, impulsado por el envejecimiento de la población, la ampliación de los programas de cribado y el papel cada vez más relevante de la imagen en los diagnósticos. El Sergas traslada que implantar ese tercer especialista supone «un enorme esfuerzo de organización» en un escenario marcado por la falta de especialistas en Radiología, «el principal inconveniente a la hora de reforzar los turnos de guardia».

Las distintas concentraciones que se llevaron a cabo durante estas semanas y el apoyo recibido por los radiólogos del resto de Galicia han sido claves para desbloquear la situación.