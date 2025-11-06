Punto y final a la huelga de radiólogos tras un mes de paros en Vigo
Llegan a un acuerdo con el Sergas, que promete la incorporación gradual de un tercer especialista de guardia
Tras un mes de huelga y numerosas reuniones con la gerencia del área sanitaria de Vigo, los radiólogos y el Sergas han llegado por fin a un acuerdo y, por tanto, se da por finalizado el paro.
En dicho acuerdo la administración sanitaria promete la incorporación gradual de un tercer especialista de guardia, algo que los profesionales consideraban imprescindible por el aumento de la actividad asistencial derivada del envejecimiento de la población.
La situación en radiología recupera de forma inmediata la normalidad tras una huelga que provocó el aplazamiento de más de 3.000 pruebas diagnósticas, como radiografías y ecografías y que hizo engordar la lista de espera de pacientes que aguardaban por alguna de esas pruebas.
