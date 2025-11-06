El puerto anota récord en crecimiento de mercancías y vehículos en octubre

El puerto de Vigo cerró los meses de septiembre y octubre con cifras récord en crecimiento de mercancías y automóviles, entre otros, según informó la entidad, «aproximándose al objetivo de lograr los 6 millones de toneladas de muy alto valor económico en los próximos años». Su presidente, Carlos Botana, puso en valor las cifras, «muy positivas», en la inauguración de una jornada técnica sobre autopistas ferroviarias, organizada por la Asociación Española del Transporte (AET) y el Propeller de Vigo, en colaboración con el Puerto. Las estadísticas pronostican un buen final de año para estos sectores.

En tráfico portuario y mercancías, el crecimiento se mantiene en varios segmentos clave. Septiembre se despidió con un alza cercano al 4% en tráfico total y mercancía general. En lo que respecta al tráfico de contenedores, continúa la tendencia de crecimiento, con un incremento del 4,5% en TEUs —un TEU equivale al volumen de un contenedor estándar de 20 pies de largo, es decir, unos 6,1 metros—, mientras que el aumento en vehículos se mantiene (4% y 495.890 unidades) e incluso podría ser mayor en octubre.