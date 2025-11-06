«Si se apoyasen nuestros ensayos clínicos, los pacientes gallegos tendrían más oportunidades»

—¿En qué fase se encuentra el proyecto y cómo va a ayudarles el Premio Zendal?

Los resultados en laboratorio son muy buenos y con este reconocimiento trataremos de avanzar para hacer ensayos preclínicos en modelos animales, y poder movernos a la fase regulatoria de las terapias e intentar transferir todo el conocimiento generado al paciente. El premio son 40.000 euros, evidentemente necesitamos más inversión, pero nos sitúa en la línea de salida de esta carrera.

—Ya tienen varias patentes de tratamientos a la espera de financiación.

Tenemos tres patentes relacionadas con esta tecnología que nos está costando mucho transferir porque es muy difícil en España. Aparte de que no hay fondos, tampoco existe una estructura que nos permita contactar con empresas. La UVigo y el Cinbio sí nos respaldan, pero se necesita algo mucho más potente y más inversión en transferencia. La semana pasada estuve en un congreso en EE UU y es envidiable la cantidad de recursos que tienen para hacer investigación, pero, sobre todo, la capacidad para hacer ensayos clínicos más o menos rápidos.

—Si su grupo estuviese en EE UU, ¿ya estarían aplicando los resultados del proyecto premiado en ensayos clínicos?

Sí. Al menos, ya estaríamos en la fase regulatoria. Nosotros acabamos beneficiándonos años más tarde de lo que ocurre en EE UU, pero si los primeros ensayos clínicos se hiciesen aquí con pacientes de Vigo, de Galicia, de España, ellos serían los primeros que tendrían la oportunidad de beneficiarse de este tratamiento si al final resulta eficaz. Porque hasta que los pruebas en pacientes nunca lo sabes. Pero si resulta positivo, ya estás curando a unos cuantos pacientes locales.

—Un claro ejemplo de lo que conlleva apoyar la investigación propia.

Y no solo eso. La Cornell University de EE UU es un ejemplo clarísimo porque vive en gran parte de los royalties, de las patentes que se han transferido y han dado retorno fundamentalmente en el ámbito biotecnológico y de la salud. La ciencia no solo genera que un paciente local tenga más oportunidades, sino también un retorno económico a largo plazo muy importante. Pero en España todavía nos cuesta ver eso. Aunque se está apoyando, no con la suficiente fuerza y empuje económico. La empresa privada, como hace Zendal, tiene que comprometerse a invertir en actividades de I+D+i en centros de excelencia como Cinbio donde competimos a nivel internacional. Es verdad que en otros países hay más dinero, pero nosotros tenemos que ser mucho más creativos y, por lo tanto, probablemente lleguemos a resultados muchos más interesantes y novedosos. No nos queda más remedio si queremos competir con ellos. De hecho, todo el mundo quiere a los españoles porque somos gente muy trabajadora y bien formada y con esa capacidad creativa.

Mayán, en su laboratorio. / ALBA VILLAR

—El Premio Zendal también les ayuda a visibilizar su actividad ante la industria.

Nos hace muchísima ilusión porque es un premio internacional y que además lo recibe la UVigo por primera vez. Y nos emociona que se ponga en valor todo el talento y la excelencia que hay en centros como Cinbio. También me gustaría remarcar que Zendal ha crecido con una estrategia fantástica en el ámbito biofarmacéutico y que debería ser una inspiración para la creación de más empresas. Según Bioga, este sector ya genera más de 6.000 empleos en Galicia, sobre todo, altamente cualificados, y aporta el 2% del PIB. Y además habría que animar a todas las empresas, no solo a las de este ámbito, para que apoyen la investigación a nivel local. Parte del éxito de EE UU es que tienen más inversión privada que pública en investigación.

—Está a punto de cumplir 2 años en la UVigo. Apostó por seguir en Galicia a pesar de recibir ofertas fuera. ¿Está contenta ?

-Aposté por Galicia, aunque luego es muy sufrido todo (risas). Pero estos premios te emocionan y te alegran porque vamos avanzando. La ciencia es como cualquier profesión y si nos vamos los que ya estamos formados y tenemos esta capacidad no sería bueno. Estamos contentísimos y cada persona del grupo ha contribuido a generar conocimiento para llegar hasta aquí. También tenemos el apoyo de otros grupos, la dirección del Cinbio y los responsables de gestión, del Vicerrectorado de Investigación y de todos las áreas de gestión de la Universidad en geneneral. Llegar a Vigo ha sido una suerte, he dado con un sitio fantástico, el mejor para hacer ciencia de excelencia.

Una terapia innovadora para uno de los cánceres más agresivos

El trabajo iniciado hace más de 6 años por Mayán para estudiar nuevas dianas en determinados tipos tumorales ha dado lugar a una terapia innovadora para el cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos. Parte de los hallazgos fueron desvelados en verano por la prestigiosa Nature Communications y el grupo tiene pendientes de publicar otros tres artículos.

«El avance en los últimos 30 años ha sido impresionante y ya se aplican terapias muy prometedoras como las dirigidas que generan daño en el ADN o las inmunoterapias. Pero uno de los retos más importantes es saber por qué unos pacientes responden y otros, con la misma mutación, no», explica Mayán.

El grupo se centra en la misma mutación que tiene Angelina Jolie y ha encontrado una diana terapéutica que interfiere en la capacidad de la célula tumoral para reparar su ADN. Se trata de la proteína conexina 43 y, a partir de su hallazgo, han patentado una novedosa terapia para transportarla a través de nanovesículas hasta las células tumorales.